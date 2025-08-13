Menu Rechercher
Super Coupe UEFA

La banderole engagée de l’UEFA lors de PSG - Tottenham

PSG vs Tottenham @Maxppp
PSG 2-2 Tottenham

La saison commence ce soir pour le Paris Saint-Germain avec un sacré duel. En effet, le club francilien affronte Tottenham pour la Super Coupe de l’UEFA. Une rencontre opposant le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa. Et avant le coup d’envoi de ce match, l’UEFA s’est distingué par un geste fort.

Valentin Feuillette
Neuf enfants réfugiés en Italie, originaires de régions en guerre comme l'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria, la Palestine et l'Ukraine, participent à la cérémonie d'ouverture en portant une banderole : "STOP KILLING CHILDREN - STOP KILLING CIVILIANS" 🕊

L’instance européenne qui a invité neuf enfants réfugiés de pays en guerre comme l’Afghanistan, l’Irak, le Nigéria, la Palestine et l’Ukraine s’est fendue d’une banderole pacifique : «arrêtons de tuer des enfants, arrêtons de tuer des civils.»

