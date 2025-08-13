Super Coupe UEFA
La banderole engagée de l’UEFA lors de PSG - Tottenham
La saison commence ce soir pour le Paris Saint-Germain avec un sacré duel. En effet, le club francilien affronte Tottenham pour la Super Coupe de l’UEFA. Une rencontre opposant le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa. Et avant le coup d’envoi de ce match, l’UEFA s’est distingué par un geste fort.
Valentin Feuillette @VFeuillette75 – 21:00
Neuf enfants réfugiés en Italie, originaires de régions en guerre comme l'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria, la Palestine et l'Ukraine, participent à la cérémonie d'ouverture en portant une banderole : "STOP KILLING CHILDREN - STOP KILLING CIVILIANS" 🕊Voir sur X
L’instance européenne qui a invité neuf enfants réfugiés de pays en guerre comme l’Afghanistan, l’Irak, le Nigéria, la Palestine et l’Ukraine s’est fendue d’une banderole pacifique : «arrêtons de tuer des enfants, arrêtons de tuer des civils.»
