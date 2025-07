Un ancien joueur du PSG est désormais chauffeur Uber !

Formé au Benfica et passé par le Paris Saint-Germain au milieu des années 1990, l’ancien joueur portugais Daniel Kenedy vit malheureusement une difficile après-carrière. Ruiné à cause de son addiction aux jeux et aux casinos, l’ancien international espoirs portugais, originaire de Guinée-Bissau, s’est d’ailleurs confié au Correio da Manhã : «aujourd’hui, je vais commencer ma première journée chez Uber et j’espère que ce sera un jour très heureux pour moi», a notamment déclaré l’intéressé.

Avant de poursuivre : «j’ai mes rêves. Mon rêve est le football, j’aime le football. Mais mes rêves approchent à grands pas. Aujourd’hui, je vais commencer mon travail chez Uber avec beaucoup d’honneur et de dignité». Après avoir entraîné entre 2015 et 2017 et participé à l’émission de télé-réalité Big Brother Famosos en 2022, Daniel Kenedy doit, aujourd’hui, près de 200 000 euros à ses créanciers, dont 40 000 euros au fisc…