Aymeric Laporte est déjà d’accord avec Bilbao

Retour au bercail pour Aymeric Laporte ? Le défenseur central de 31 ans pourrait faire son retour à l’Athletic Bilbao, sept ans après son départ pour Manchester City. D’après Radio Marca Bilbao, le club basque et la formation saoudienne d’Al-Nassr, où évolue actuellement l’international espagnol (40 sélections, 2 buts), sont en négociations avancées et pourraient conclure ce transfert cette semaine. Le joueur, de son côté, a déjà trouvé un accord total avec les Basques.

Après avoir été formé à l’Athletic et ayant joué au sein de l’équipe première entre 2012 et 2018 (222 matchs, 10 buts, 6 passes décisives), il s’engagerait pour une durée de 3 à 4 ans. Le fait que David Hancko soit en passe de rejoindre Al-Nassr devrait aussi faciliter le retour d’Aymeric Laporte en Espagne. Dans une saison où les Basques retrouveront la Ligue des Champions, nul doute que compter le champion d’Europe en club et en sélection serait une excellente nouvelle.