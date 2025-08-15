Menu Rechercher
Bundesliga

Le Bayern Munich réagit au départ de Kingsley Coman

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kingsley Coman @Maxppp

En conférence de presse ce vendredi, Vincent Kompany a évoqué le départ imminent de Kingsley Coman (29 ans) à Al-Nassr en Arabie saoudite. « Quand un joueur aussi talentueux quitte le club, c’est toujours une source d’émotion. Nous devons aussi comprendre sa décision et ses aspirations. Nous avons beaucoup de respect pour son travail. De mon point de vue, la priorité, ce sont les joueurs qui sont présents dans l’effectif. »

Présent à ses côtés, le directeur sportif, Christoph Freund, a aussi réagi : « c’est en phase finale, mais ce n’est pas encore fait. King est l’un des joueurs qui ont façonné le FC Bayern au cours de la dernière décennie. Si cela se concrétise, ce sera une perte sportive. C’était un processus. Il y a eu de nombreuses discussions. Il y a beaucoup de respect entre nous, c’est pourquoi ces discussions ont été possibles. » L’officialisation est imminente.

