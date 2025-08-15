Al-Nassr : Cristiano Ronaldo a convaincu Kingsley Coman

Kingsley Coman (29 ans) va quitter le Bayern Munich pour Al-Nassr en Arabie saoudite. Là-bas, il va évoluer aux côtés de Sadio Mané, qu’il a connu en Bavière, et Cristiano Ronaldo. Ce dernier a joué un rôle clé dans ce transfert.

C’est ce qu’annonce Bild. Le média allemand indique que l’ancien du Real Madrid a fait campagne en interne auprès des dirigeants d’Al-Nassr pour recruter le Français. Il a vanté ses qualités et a insisté pour qu’il les rejoigne. Tout cela a d’ailleurs influencé la décision de Coman selon Bild.