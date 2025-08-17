Mercato : Manchester United pense à un incroyable retour !

Quoi qu’il arrive cette saison du côté d’Old Trafford, Ruben Amorim ne pourra pas se plaindre de sa direction. Effectivement, INEOS a sorti l’artillerie lourde lors de ce mercato estival et a mis presque 250 millions d’euros sur la table pour offrir une nouvelle attaque au tacticien portugais : Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha. Mais les observateurs mancuniens le savent, il faut aussi renforcer d’autres secteurs du terrain.

C’est le cas du milieu et de la défense, avec les noms de Carlos Baleba (Brighton) ou d’Adam Wharton (Crystal Palace) qui reviennent souvent dans les médias britanniques. Du renfort pourrait aussi arriver au poste de… gardien, alors qu’André Onana traverse toujours une période compliquée à Manchester United. Recruté à prix fort pour remplacer David De Gea (50 M€) à l’époque, le portier camerounais est régulièrement pointé du doigt par les supporters et la presse anglaise pour ses erreurs qui coûtent cher, que ce soit sur sa ligne ou dans son jeu au pied. Ses statistiques ne plaident pas en sa faveur puisque l’ancien de l’Inter affiche l’un des plus faibles pourcentages d’arrêts parmi les gardiens de Premier League depuis son arrivée.

Un retour surprenant

Et justement, pour le remplacer, les Mancuniens pourraient aller chercher le portier qu’il a lui même remplacé. Effectivement, selon The Sun, Manchester United serait en train de mener des négociations secrètes pour sceller un retour de son ancien gardien espagnol David de Gea, actuellement à la Fiorentina. Le portier, qui a disputé 545 matchs pour les Red Devils entre 2011 et 2023 et se place parmi les joueurs les plus capés de l’histoire du club, a reçu une ovation toute spéciale lors d’un match amical à Old Trafford organisé samedi dernier (1-1, victoire de MU aux TàB). Avant le match, Bruno Fernandes lui a remis un cadeau symbolique, et le joueur a déclenché une standing ovation en quittant le terrain en cours de jeu.

D’après le média, une clause dans son contrat permettrait aux Red Devils de le rapatrier à moindre coût, sans que le montant ne soit dévoilé. Depuis son arrivée à la Fiorentina en août 2024 après une année sans club, David De Gea a signé une renaissance spectaculaire en Serie A. En 35 apparitions, il a réalisé 11 clean sheets ; de quoi convaincre la direction de la Viola de le prolonger en fin de saison dernière. Mais l’existence de cette clause et l’apparition des Red Devils pourraient venir gâcher les plans de l’écurie italienne…