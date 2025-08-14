Manchester United fonce sur une piste à 140M€

Cet été on parle beaucoup de Liverpool et Chelsea qui sont les clubs qui ont le plus dépensé sur le mercato avec respectivement 293,7M€ et 279,7M€ déboursés hors bonus. Néanmoins, une autre équipe a également beaucoup acheté et se glisse juste derrière avec 229,7M€ dépensés, il s’agit de Manchester United. Pire, les Mancuniens n’ont pas vendu le moindre élément et dispose de la balance de transfert la plus déséquilibrée. Des arrivées qui se sont faites au nombre de 4 avec Benjamin Sesko (RB Leipzig), Bryan Mbeumo (Brentford), Matheus Cunha (Wolverhampton) et Diego Leon (Cerro Porteno). Et cela n’est pas terminé.

Voulant également se renforcer au milieu de terrain, le club mancunien a ciblé trois joueurs pour son entrejeu. Il y a tout d’abord le Danois Morten Hjulmand, protégé de Ruben Amorim quand il était au Sporting CP. L’autre nom, c’est Adam Wharton de Crystal Palace qui s’est affirmé depuis un an et demi comme une référence en Premier League. Enfin, il y a Carlos Baleba, l’ancien Lillois de 21 ans, qui reste sur deux exercices pleins dans l’élite anglaise et dont le contrat court encore jusqu’en juin 2028.

Brighton réclame 140 millions d’euros

Selon The Independent, Manchester United aurait accéléré les discussions pour boucler l’arrivée du joueur camerounais. Cependant, il faudra convaincre Brighton qui exige un prix record pour son joueur. Le club appartenant à Tony Bloom demanderait ainsi 140 millions d’euros pour laisser partir celui qui a brillamment assuré la succession de Moises Caicedo parti à Chelsea il y a deux ans pour 116 millions d’euros.

Une somme très importante, sûrement trop importante même pour Manchester United qui envisage de formuler une première proposition à 93 millions d’euros de part fixe, à laquelle pourrait se rajouter des bonus. Pour faire réduire la note, Manchester United serait prêt à intégrer un joueur dans l’opération comme Jadon Sancho mais il est peu probable que Brighton accepte. Outre les deux alternatives citées plus haut, Manchester United apprécie aussi le profil du milieu brésilien de l’Atalanta, Ederson.