Menu Rechercher
Commenter
Officiel SPL

Abdoulaye Doucouré débarque à NEOM

Par Jordan Pardon
1 min.
Abdoulaye Doucouré, le milieu de terrain d'Everton @Maxppp

NEOM poursuit son mercato aux accents très francophones. Après Alexandre Lacazette, Amadou Koné, Marcin Bulka, Nathan Zézé, Saïd Benrahma ou encore Saïmon Bouabré, l’ambitieux promu saoudien vient d’annoncer l’arrivée libre d’Abdoulaye Doucouré. Une information que nous vous révélions ces derniers jours.

La suite après cette publicité
Abdoulaye Doucouré
Voir sur X

Formé à Rennes et membre de la génération 1993 de Paul Pogba (il a ensuite fait le choix d’évoluer avec le Mali), Doucouré s’était ensuite révélé à Watford en Premier League, puis à Everton, où il est donc resté cinq saisons. À 32 ans, le milieu de terrain va découvrir un cinquième club dans sa carrière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Everton
NEOM
Abdoulaye Doucouré

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Everton Logo Everton
NEOM Logo NEOM
Abdoulaye Doucouré Abdoulaye Doucouré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier