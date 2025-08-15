Abdoulaye Doucouré débarque à NEOM

NEOM poursuit son mercato aux accents très francophones. Après Alexandre Lacazette, Amadou Koné, Marcin Bulka, Nathan Zézé, Saïd Benrahma ou encore Saïmon Bouabré, l’ambitieux promu saoudien vient d’annoncer l’arrivée libre d’Abdoulaye Doucouré. Une information que nous vous révélions ces derniers jours.

Formé à Rennes et membre de la génération 1993 de Paul Pogba (il a ensuite fait le choix d’évoluer avec le Mali), Doucouré s’était ensuite révélé à Watford en Premier League, puis à Everton, où il est donc resté cinq saisons. À 32 ans, le milieu de terrain va découvrir un cinquième club dans sa carrière.