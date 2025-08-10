Menu Rechercher
Abdoulaye Doucouré va s’engager avec Neom SC

Ambitieux et soutenu par le projet mégalomaniaque Neom, le club saoudien souhaite renforcer son milieu de terrain avec un joueur d’expérience. Après avoir cassé la tirelire pour Nathan Zézé, Alexandre Lacazette, Marcin Bulka et levé l’option d’achat de Saïd Benrahma, Neom SC poursuit sur sa lancée avec un nouveau francophone prêt à rejoindre ce club en pleine expansion dans le Golfe.

▫️Abdoulaye Doucouré va s'engager avec Neom SC. 🇸🇦

▫️Après Bouabré, Zézé… il va être le prochain francophone à rejoindre le club saoudien. 🇫🇷

Libre depuis la fin de son contrat avec Everton le 30 juin 2025, Abdoulaye Doucouré va s’engager avec le tout récent promu en Saudi Pro League, Neom SC selon nos informations. Tout est bouclé. Le milieu malien évoluera ainsi sous les ordres du Français Christophe Galtier.

