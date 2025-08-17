MU : David De Gea veut rester à la Fiorentina

Selon Sky Italia, David de Gea, qui a officiellement prolongé son contrat avec la Fiorentina jusqu’en juin 2028 après une saison 2024/25 exceptionnelle en Serie A, ne veut pas succomber aux sirènes d’un départ. Malgré des rumeurs de retour à Manchester United, le portier espagnol, âgé de 34 ans, a choisi de rester à Florence, où il a retrouvé son meilleur niveau après un an sans club.

Cette décision reflète son engagement envers le projet de la Viola et sa volonté de continuer à briller sous les couleurs florentines. En parallèle, Robin Gosens, lui aussi courtisé récemment, notamment par l’Atalanta, ne quittera pas la Fiorentina cet été. Le club a décliné l’offre du club lombard et prévoit de conserver l’arrière gauche pour la prochaine saison.