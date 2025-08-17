Strasbourg : les ultras s’en prennent à la gestion de BlueCo

Malgré un mercato onéreux, avec plus de 100 millions d’euros dépensés, les supporters du RC Strasbourg ne sont pas satisfaits de la gestion de leur club. Ce dimanche, le groupe Ultra Boys 90 a vivement critiqué la gestion de BlueCo, propriétaire du RCSA depuis juin 2023 et à la tête de Chelsea depuis mai 2022, en pointant du doigt la perte d’indépendance du club alsacien due à la multipropriété.

«Les problématiques que nous soulevons depuis la prise de pouvoir par BlueCo ne se sont pas estompées par magie pendant cette intersaison. Au contraire même. Le mercato effectué jusqu’ici prouve jusqu’à l’absurde que le Racing n’est plus un club qui prend des décisions pour son propre intérêt. Nous assistons au contraire à une fuite en avant où Chelsea mène la barque au détriment de l’indépendance de notre club», peut-on notamment lire dans leur communiqué. Les Ultra Boys 90 regrettent également que le co-propriétaire Behdad Eghbali n’ait pas honoré sa promesse de rencontrer le groupe de supporters à la fin de la saison dernière. «Nous avons toujours défendu un football enraciné, populaire, porté par des tribunes vivantes et une histoire unique. Aujourd’hui, on tente de nous imposer un modèle où les clubs sont gérés comme des franchises de fast-food», ont-ils dénoncé.