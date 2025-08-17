Ligue 1 : Brest dépose une réserve contre un but accordé au LOSC

Ce dimanche, le LOSC se déplaçait sur la pelouse du Stade Brestois en ouverture de la première journée de Ligue 1. Pour l’occasion, la rencontre a tenu toutes ses promesses et a été grandement animée avec notamment le premier but d’Olivier Giroud pour son retour en Ligue 1, mais aussi une rencontre très disputée avec pas moins de six buts marqués. Cependant, l’un des buts marqués par les Dogues fait débat.

Alors que les deux équipes étaient à 2-2, un corner lillois tiré par Haraldsson a été dévié de la tête vers Mukau, qui a redonné l’avantage au LOSC. Cependant, Brest estime qu’il n’aurait pas dû être accordé et a déposé une réserve avant la fin de la partie, auprès de la LFP, selon Ligue 1+. Au moment du corner, l’arbitre de touche a levé son drapeau, car il estimait que le ballon était sorti, mais Clément Turpin a laissé jouer et Lille a marqué sur le corner. Brest estime donc que ce drapeau n’aurait pas dû être levé et qu’il a déconcentré les Bretons, qui se sont arrêtés de jouer sur l’action.