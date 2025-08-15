Le Bayern Munich et Chelsea en négociations avancées pour Christopher Nkunku

Un Français peut en cacher un autre. Ce vendredi, plusieurs médias allemands, dont Bild et Sky Germany, annoncent que le Bayern Munich a décidé d’avancer sur la piste menant à Christopher Nkunku. Un joueur qui avait tapé dans l’œil de la direction bavaroise lors de son passage réussi au RB Leipzig. Ensuite, l’ancien joueur du PSG a signé en faveur de Chelsea. Dans la capitale anglaise, il a connu des hauts mais surtout beaucoup de bas, lui qui a été un habitué de l’infirmerie.

Cet été, l’international tricolore a fait part de ses envies d’ailleurs à sa direction, qui a ouvert la porte à son départ. The Athletic évoquait même un prix de départ de 50 M€. Dans la foulée, des prétendants se sont manifestés sans forcément aller plus loin, à l’image de Manchester United. L’Inter, à qui il a été proposé, Liverpool, Leipzig ou encore le FC Barcelone ont été liés à lui de près ou de loin. Mais personne ne s’est avancé.

Chelsea et le Bayern Munich discutent

Le Bayern Munich a aussi été cité parmi ses prétendants. Mais avec la signature de Luis Diaz pour 75 M€, beaucoup pensaient que la porte serait fermée pour Nkunku. Ce n’est pas le cas. Ce vendredi, Sky Germany explique que le Bayern Munich et Chelsea sont en contact direct. Ils ont entamé les discussions concernant le Français et un accord potentiel.

Les pensionnaires de Stamford Bridge font pression afin que les Allemands achètent le joueur de manière définitive. De son côté, le club munichois envisage plutôt un prêt. Aucun accord n’a encore été trouvé à l’heure actuelle, mais les champions d’Allemagne espèrent boucler le deal. Max Eberl est aux commandes. De son côté, Nkunku a envie de rejoindre le Rekordmeister, lui qui a apprécié sa première expérience en Allemagne du côté de Leipzig. Il s’agirait d’une belle porte de sortie pour lui.