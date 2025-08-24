Giroud ferme définitivement la porte à l’Equipe de France

Un but d’Olivier Giroud dans le temps additionnel a offert à Lille une victoire précieuse face à l’AS Monaco (1-0) ce dimanche, clôturant la 2e journée de Ligue 1. L’éternel buteur, fort de 350 réalisations en carrière, a permis aux Dogues de s’imposer dans les derniers instants et de lancer leur saison sur une note positive.

Interrogé par Ligue 1 + sur un éventuel retour en sélection, Giroud, qui avait pris ses distances avec les Bleus il y a quelques mois, est resté clair et serein : « Je me concentre sur mon club. J’ai dit au revoir à l’équipe de France en mars dernier et ça a été quelque chose d’extraordinaire. Je me sens béni d’avoir vécu ces moments-là. Mais il y a une nouvelle génération, il faut laisser la place aux jeunes talents. J’ai écrit mon histoire avec les Bleus et je vais me consacrer à 100 % sur mon club. »