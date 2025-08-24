AS Monaco : Denis Zakaria décrypte la défaite contre Lille

Ce dimanche, le LOSC s’est imposé à domicile face à l’AS Monaco. Un succès qui porte le sceau d’Olivier Giroud, auteur du but de la victoire en toute fin de rencontre (1-0, 90+1e). Un revers qui fait mal aux esprits monégasques. En effet, après une victoire inaugurale contre Le Havre, les Asémistes s’inclinent pour la première fois de la saison dès la deuxième journée.

Une désillusion pour Denis Zakaria qui a pointé du doigt les faillites monégasques du soir au micro de Ligue 1+ : «on sait que ce n’est pas facile de jouer ici. On n’a pas mal joué, mais on s’est raté sur des détails. Ça se paye cash. On savait que c’est dur ici. Ça se joue sur la concentration, l’envie…On avait envie de prendre les trois points ici mais on s’est raté.»