DFL-Supercup

Le Bayern Munich remporte la Supercoupe d’Allemagne contre Stuttgart

Par Allan Brevi
1 min.
Michael Olise avec le Bayern Munich @Maxppp
Stuttgart 1-2 Bayern Munich

Le Bayern de Munich a remporté la Supercoupe d’Allemagne - qui oppose le champion de Bundesliga au vainqueur de la Coupe d’Allemagne - en s’imposant 2-1 contre Stuttgart à la Mercedes-Benz Arena. Privé de Coman, transféré à Al-Nasr, l’entraîneur bavarois a repositionné Olise en numéro 10, tandis que Gnabry prenait place sur le couloir droit. Luis Diaz évoluait sur l’aile gauche et Kane en pointe. Le match a été largement dominé par le Bayern, avec une solidité défensive notable : Upamecano s’est illustré par une prestation très sérieuse, preuve de sa régularité depuis son arrivée en 2021. Kane a ouvert le score dès la 18e minute, offrant au Bayern l’avantage à la mi-temps.

La seconde période a vu le Bayern gérer son avance tout en continuant de se créer des occasions. Luis Diaz a doublé la mise à la 77e minute d’une tête précise sur un centre de Gnabry, scellant le score à 2-0 avec un hommage pour Diogo Jota. Leweling a finalement réduit la marque à 1-2 sur un but de la tête en fin de match (90+3e). Le match a été rythmé par plusieurs avertissements : Upamecano (35e), Olise (45e) et Kane (57e) ont tous reçu un carton jaune. Cette victoire permet au Bayern de démarrer la saison sur une note positive, alliant efficacité offensive et solidité défensive. Un match sérieux à l’image de la préparation estivale du Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
