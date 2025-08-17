Menu Rechercher
Commenter 28
Ligue 1

FC Nantes - PSG : les compositions sont tombées

Par Aurélien Macedo
1 min.
Nantes PSG @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Nantes 0-0 PSG Voir sur DAZN

Ce dimanche, la première journée de Ligue 1 se termine avec un joli duel entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Canaris s’organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Tylel Tati et Nicolas Cozza Cozza. Johann Lepenant, Kwon Hyeok-Kyu et Louis Leroux sont associés dans l’entrejeu. En pointe, Mostafa Mohamed est soutenu par Yassine Benhattab et Herba Guirassy.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Franciliens misent sur un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les buts derrière Warren Zaïre-Emery, Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez en défense. Vitinha évolue en sentinelle avec Lee Kang-In et Fabian Ruiz à ses côtés. Devant, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye épaulent Gonçalo Ramos en attaque.

La suite après cette publicité

Les compositions

FC Nantes : Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Cozza - Lepenant, Kwon, Leroux - Benhattab, Mohamed, Guirassy

Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Lee, Vitinha, Ruiz - Mbaye, Ramos, Barcola

La suite après cette publicité

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Nantes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nantes Logo Nantes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier