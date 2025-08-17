FC Nantes - PSG : les compositions sont tombées
Ce dimanche, la première journée de Ligue 1 se termine avec un joli duel entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Canaris s’organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Tylel Tati et Nicolas Cozza Cozza. Johann Lepenant, Kwon Hyeok-Kyu et Louis Leroux sont associés dans l’entrejeu. En pointe, Mostafa Mohamed est soutenu par Yassine Benhattab et Herba Guirassy.
De leur côté, les Franciliens misent sur un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les buts derrière Warren Zaïre-Emery, Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez en défense. Vitinha évolue en sentinelle avec Lee Kang-In et Fabian Ruiz à ses côtés. Devant, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye épaulent Gonçalo Ramos en attaque.
Les compositions
FC Nantes : Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Cozza - Lepenant, Kwon, Leroux - Benhattab, Mohamed, Guirassy
Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Lee, Vitinha, Ruiz - Mbaye, Ramos, Barcola
