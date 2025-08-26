Menu Rechercher
Le Bayer Leverkusen s’offre Lucas Vazquez

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lucas Vázquez @Maxppp

Libre de tout contrat cet été après 10 années passées en équipe première du Real Madrid, Lucas Vazquez (34 ans) se cherchait un nouveau défi. Cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions et quatre fois champion d’Espagne, le natif de Curtis va faire sa première expérience à l’étranger puisqu’il a signé au Bayer Leverkusen en Allemagne.

Bayer 04 Leverkusen
✍️ #Bayer04 hat den fünfmaligen Champions League-Sieger Lucas Vazquez verpflichtet.
Der 34-jährige Spanier hat einen Vertrag bis 2027 bei der #Werkself unterschrieben.

#VamosVazquez
«Le Bayer 04 a recruté Lucas Vazquez, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions. L’Espagnol de 34 ans a signé un contrat avec le Werkself jusqu’en 2027», a ainsi annoncé le club allemand dans un communiqué. Il prend ainsi la suite de Jeremie Frimpong parti du côté de Liverpool.

