Bundesliga
Le Bayer Leverkusen s’offre Lucas Vazquez
1 min.
@Maxppp
Libre de tout contrat cet été après 10 années passées en équipe première du Real Madrid, Lucas Vazquez (34 ans) se cherchait un nouveau défi. Cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions et quatre fois champion d’Espagne, le natif de Curtis va faire sa première expérience à l’étranger puisqu’il a signé au Bayer Leverkusen en Allemagne.
La suite après cette publicité
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 17:03
✍️ #Bayer04 hat den fünfmaligen Champions League-Sieger Lucas Vazquez verpflichtet.Voir sur X
Der 34-jährige Spanier hat einen Vertrag bis 2027 bei der #Werkself unterschrieben.
#VamosVazquez
Der 34-jährige Spanier hat einen Vertrag bis 2027 bei der #Werkself unterschrieben.
#VamosVazquez
«Le Bayer 04 a recruté Lucas Vazquez, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions. L’Espagnol de 34 ans a signé un contrat avec le Werkself jusqu’en 2027», a ainsi annoncé le club allemand dans un communiqué. Il prend ainsi la suite de Jeremie Frimpong parti du côté de Liverpool.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer