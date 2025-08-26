PSG : Ousmane Dembélé assume son statut de favori au Ballon d’Or

Auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres la saison dernière, et sacré champion de France et d’Europe avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé fait partie des favoris pour remporter le Ballon d’Or fin septembre. Dans un entretien accordé à FourFourTwo, l’attaquant parisien a assumé son statut, révélant que son entourage au club le taquine parfois à ce sujet.

«C’est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour le trophée. Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur, a déclaré Dembélé au sujet du Ballon d’or. C’est le Saint Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel. Les gens me voyaient et m’appelaient par mon nom, en criant "Ballon d’Or, Ballon d’Or!". Mais pour être honnête, Luis Enrique, le staff et tous les joueurs étaient vraiment concentrés sur l’équipe, en particulier sur la finale de la Ligue des Champions, a-t-il assuré avant de conclure. Après une saison comme celle-là, avec quatre titres, des buts et des passes décisives, il est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour le trophée.»