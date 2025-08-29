Liga
Cesar Azpilicueta rejoint Séville
Cesar Azpilicueta étire sa belle carrière. Après Osasuna, Marseille, Chelsea et l’Atlético de Madrid, le défenseur espagnol âgé de 36 ans s’est engagé en faveur du FC Séville. Avec un contrat d’un an plus une autre année en option.
Courtisé par l’Olympique Lyonnais, il avait donné sa préférence au club de Liga, qui est en difficulté défensivement. Il avait également des propositions plus exotiques mais souhaitait prioritairement rester en Espagne.
