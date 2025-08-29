Liga : Elche décroche sa première victoire contre Levante

Premier succès de la saison pour Elche. En attendant la signature d’Hakim Ziyech, le promu espagnol s’est imposé ce vendredi soir face à Levante (2-0), l’autre promu. C’est l’ancien attaquant de Séville, Rafa Mir, qui avait ouvert le score d’une lourde frappe du pied gauche sous la barre, sur une remise de la tête de l’ancien Madrilène Alvaro Rodriguez (46e).

Le tout jeune Rodrigo Mendoza, 20 ans, a ensuite marqué son premier but en Liga d’une frappe croisée à l’entrée de la surface (51e). Grâce à ce succès, Elche compte 5 points après 3 journées de championnat, et pointe provisoirement à la 6e place. Levante enchaîne un troisième revers de suite.