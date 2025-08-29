Menu Rechercher
Liga : Elche décroche sa première victoire contre Levante

Par Jordan Pardon
1 min.
Elche @Maxppp
Elche 2-0 Levante

Premier succès de la saison pour Elche. En attendant la signature d’Hakim Ziyech, le promu espagnol s’est imposé ce vendredi soir face à Levante (2-0), l’autre promu. C’est l’ancien attaquant de Séville, Rafa Mir, qui avait ouvert le score d’une lourde frappe du pied gauche sous la barre, sur une remise de la tête de l’ancien Madrilène Alvaro Rodriguez (46e).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Getafe Getafe 7 3 +3 2 1 0 4 1
2 Logo Villarreal Villarreal 6 2 +7 2 0 0 7 0
3 Logo Barcelone Barcelone 6 2 +4 2 0 0 6 2
4 Logo Real Madrid Real Madrid 6 2 +4 2 0 0 4 0
5 Logo Bilbao Bilbao 6 2 +2 2 0 0 4 2
6 Logo Elche Elche 5 3 +2 1 2 0 4 2
7 Logo Betis Betis 5 3 +1 1 2 0 3 2
8 Logo Espanyol Espanyol 4 2 +1 1 1 0 4 3
9 Logo Vallecano Vallecano 3 2 +1 1 0 1 3 2
10 Logo Alavés Alavés 3 2 0 1 0 1 2 2
11 Logo Osasuna Osasuna 3 2 0 1 0 1 1 1
12 Logo Real Sociedad Real Sociedad 2 2 0 0 2 0 3 3
13 Logo Valence Valence 2 3 -1 0 2 1 1 2
14 Logo Celta Vigo Celta Vigo 2 3 -2 0 2 1 2 4
15 Logo Atlético Atlético 1 2 -1 0 1 1 2 3
16 Logo Majorque Majorque 1 2 -3 0 1 1 1 4
17 Logo Séville Séville 0 2 -2 0 0 2 3 5
18 Logo Levante Levante 0 3 -4 0 0 3 3 7
19 Logo Oviedo Oviedo 0 2 -5 0 0 2 0 5
20 Logo Girona Girona 0 2 -7 0 0 2 1 8
Le tout jeune Rodrigo Mendoza, 20 ans, a ensuite marqué son premier but en Liga d’une frappe croisée à l’entrée de la surface (51e). Grâce à ce succès, Elche compte 5 points après 3 journées de championnat, et pointe provisoirement à la 6e place. Levante enchaîne un troisième revers de suite.

Pub. le - MAJ le
