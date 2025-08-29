Hakim Ziyech en passe de signer à Elche

Hakim Ziyech a connu un été pas vraiment comme les autres. Après avoir vu Al-Duhail décider de ne pas prolonger son contrat après 6 mois, l’international marocain était sans club cet été. Pas l’idéal pour faire une préparation physique complète, encore plus pour un joueur comme l’international marocain, qui a connu de nombreux pépins physiques ces dernières années.

À 32 ans, Hakim Ziyech était donc à la recherche d’un nouveau challenge. Mais les rumeurs n’étaient pas nombreuses. Entre quelques vidéos publiées sur les réseaux sociaux en pleine session de five, l’ancien attaquant de Chelsea attendait donc un nouveau projet. Et ce projet devrait se situer en Liga. Selon les informations du média local Deportes Cope Elche, Hakim Ziyech est en passe de rejoindre Elche, actuel 12e de Liga. Il ne reste que des détails à régler pour boucler le dossier, mais le Marocain va faire son retour en Europe.