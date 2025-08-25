PSG : la Corée du Sud est très inquiète pour Kang-in Lee

Hong Myung-bo, le sélectionneur de la Corée du Sud, n’a sans doute pas hésité au moment de coucher le nom de Kang-in Lee dans sa liste des joueurs convoqués pour les matches face aux États-Unis (7 septembre) et le Mexique (10 septembre). Lee reste un des joueurs phares de la sélection asiatique, mais sa situation au Paris Saint-Germain fait beaucoup plus parler cet été. Sans surprise, le statut de remplaçant de luxe de Lee en France pose davantage problème dans une saison 2025/2026 qui sera ponctuée par la Coupe du Monde.

Lié au PSG jusqu’en 2028, Kang-in Lee a vécu un exercice 2024/2025 exceptionnel sur le plan collectif. Vainqueur du quintuplé avec les Rouge et Bleu, le Sud-Coréen a largement garni sa vitrine de trophées. Mais au niveau individuel, Lee a très peu compté, notamment lors du money time de la saison en Ligue des Champions. L’an dernier, il est apparu à 49 reprises pour un bilan mitigé (7 buts, 6 passes décisives). En Ligue 1, il compte 19 titularisations (6 buts, 6 passes décisives). En C1, il n’a été titulaire qu’à quatre reprises et on ne l’a surtout plus revu après son entrée en jeu lors du huitième de finale retour contre Liverpool. Et cet été, il n’a démarré aucune rencontre de la Coupe du Monde des Clubs disputée aux États-Unis.

«Lee Kang-in est-il un esclave du PSG ?»

Entré en jeu lors de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Lee a quand même réussi à se distinguer en réduisant le score, impulsant ainsi la remontada parisienne. Cependant, l’intéressé n’est logiquement pas ravi de sa situation. Toujours considéré comme une doublure, Lee profite de la préparation tronquée des champions d’Europe pour grappiller du temps de jeu. Et encore. S’il a bien été titularisé pour la reprise du championnat à Nantes (1-0), il a rapidement retrouvé le banc de touche lors de la réception d’Angers (1-0). En coulisses, le joueur cherche toujours une porte de sortie. Longtemps annoncé sur la liste des transferts et cité dans le viseur du Napoli ou de clubs de Premier League, Lee a récemment vu des bruits de couloir l’annoncer à l’Atlético de Madrid ou encore à Tottenham. De son côté, le PSG ne compte plus laisser filer son milieu offensif aussi facilement. La donne a changé. Paris n’a pas reçu d’offre emballante et à une semaine de la fin du mercato, Lee ne pliera bagage que si les champions de France reçoivent un beau chèque et qu’ils ont le temps de lui trouver un remplaçant. Un scénario compliqué donc.

Et en Corée du Sud, la tension monte. A un peu moins d’un an du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les médias locaux ont peur de voir Lee vivre une saison sans temps de jeu. « Les médias et les fans coréens se posent beaucoup de questions sur le fait de savoir si Kang-in Lee se voit offrir suffisamment d’opportunités. Je sais qu’il est impossible pour le PSG de faire jouer tous ses joueurs titulaires à chaque match, mais beaucoup trouvent difficile à comprendre qu’il soit systématiquement écarté des matchs importants. C’est actuellement une saison de Coupe du Monde, ce qui suscite une grande inquiétude quant au maintien du niveau de performance. Peu importe la taille du club, il est difficile pour un joueur qui ne peut pas jouer de réaliser de bonnes performances », nous a confié Nam Jang-hyun, journaliste pour le quotidien Sports Dong-A. Enfin, le média Chosun y est allé carrément plus fort ce lundi. «Lee Kang-in est-il un esclave du PSG ? Son prix de 73 milliards de wons (45 M€, ndlr) est « mauvais ». Restera-t-il un joueur permanent de la rotation ? Le montant est excessif pour un joueur non titulaire.» La situation évoluera-t-elle d’ici lundi prochain ? Affaire à suivre.