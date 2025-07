Rafinha, ancien du Bayern Munich, confirme sa retraite à 39 ans

C’est définitivement la fin d’une longue et prestigieuse carrière pour Rafinha. L’ancien latéral droit brésilien, surtout connu pour son long passage au Bayern Munich entre 2011 et 2019 (266 matchs, 6 buts, 29 passes décisives), a décidé de raccrocher les crampons à 39 ans. L’ex-international auriverde n’avait plus joué depuis mars dernier, lorsque son contrat avec Coritiba a été prématurément résilié à cause de sa participation à un match amical entre légendes du Bayern Munich. L’ex-joueur avait seulement disputé 10 rencontres avec le club brésilien.

«J’y réfléchissais depuis un moment, mais aujourd’hui j’annonce officiellement la fin de ma carrière de footballeur professionnel…, a-t-il annoncé sur la chaîne SporTV, en larmes. Je suis désolé. C’est un moment très spécial dans ma vie… Je me retiens. C’est un long chemin, et je tiens d’abord à remercier Dieu, qui m’a offert une carrière merveilleuse. Je ne m’attendais pas à en arriver là. J’ai été béni; je suis épanoui dans mon métier. J’ai une famille merveilleuse. Et aujourd’hui, c’est la fin; je ne joue plus professionnellement. Bien sûr, la vie continue, mais je ne vais plus au stade, je ne mène plus la vie que j’ai toujours menée, celle que je menais dans les vestiaires. Je me suis fait tellement d’amis en chemin. Tout a un début et une fin. Épanoui, sans regrets, mais avec le cœur brisé, car ce n’est pas une décision facile. Nous voulons aller au bout de nos possibilités; nous l’avons fait toute notre vie. J’ai réalisé tous mes rêves dans le football.»