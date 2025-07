L’Olympique Lyonnais va envoyer un indésirable en Espagne !

Secoué par un été tumultueux, l’Olympique Lyonnais vit un mercato aussi agité qu’incertain. Relégué provisoirement en Ligue 2 par la DNCG en raison de ses finances instables, le club a finalement obtenu gain de cause en appel, évitant de justesse le naufrage institutionnel. Depuis ce sursis, la direction, désormais pilotée par Michele Kang, multiplie les manœuvres pour redessiner un effectif chamboulé, entre impératifs économiques et refondation sportive. Les arrivées du jeune ailier portugais Afonso Moreira et du défenseur Ruben Kluivert illustrent cette volonté de miser sur des profils à potentiel, dans un contexte où la marge de manœuvre reste étroite. Les dossiers autour de Lorenzo Torriani et Pierre Lees-Melou sont encore en cours.

La suite après cette publicité

Côté départs, l’OL a déjà vu Lucas Perri quitter le club, tandis que le départ d’Alexandre Lacazette, figure emblématique du vestiaire, marque un tournant symbolique. En coulisses, plusieurs dossiers sensibles agitent encore l’environnement lyonnais : Corentin Tolisso est annoncé sur le départ, Nemanja Matic ne serait plus certain de rester, et des interrogations planent autour de l’avenir de Malick Fofana et Georges Mikautadze. Face à ces secousses, la direction entend imposer une nouvelle ligne directrice, avec Michele Kang en tête de proue d’un projet de reconstruction où l’ambition sportive devra composer avec une réalité budgétaire plus austère. Avec les problèmes internes et la nouvelle politique salariale, l’OL veut aussi se débarrasser de certains flops.

La suite après cette publicité

Akouokou, priorité de Saragosse

Le Real Zaragoza a jeté son dévolu sur Paul Akouokou, indésirable à l’Olympique Lyonnais, pour densifier son milieu de terrain en quête de puissance et de stabilité. Selon El Periódico de Aragón, Gabi et Txema Indias, figures principales de la direction sportive aragonaise, ont déjà noué des premiers contacts avec le joueur de 27 ans, qui doit encore trancher, à l’heure où il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Rester en Ligue 1 au risque de peu jouer ou alors relancer sa carrière en Segunda División ? Tel est le choix cornélien que doit faire l’Ivoirien. L’ancien joueur du Betis, où il a disputé 44 rencontres avec l’équipe première entre 2020 et 2023, est conscient que son profil – récupérateur, mobile et capable de dépanner en défense centrale – colle aux besoins urgents du club aragonais. Si d’autres clubs se sont renseignés, c’est bien au Real Zaragoza que son rôle serait central, à l’image de l’impact de Kervin Arriaga la saison passée, rappelle le quotidien espagnol.

Recruté à l’été 2023 pour plus de 3,5 millions d’euros par l’OL, Paul Akouokou n’a jamais réussi à s’imposer dans le Rhône. En deux saisons, le joueur formé en Finlande, passé par Israël, Angers et révélé au Betis, n’a accumulé que 433 minutes de jeu, dont à peine 125 lors du dernier exercice. Conscient de cette impasse sportive, le club lyonnais cherche désormais à s’en séparer, préférant une solution de prêt avec prise en charge partielle du salaire. L’intérêt du Real Zaragoza, sérieux et structuré, apparaît comme l’option la plus concrète à ce jour pour le milieu défensif. Si l’opération se concrétise, il incarnerait le régulateur physique et tactique tant attendu par Víctor Fernández dans l’entrejeu, d’autant plus après l’échec pour conserver Arriaga, trop onéreux pour les finances du club aragonais. Reste à savoir si Akouokou acceptera de tirer un trait dans un championnat de l’élite, pour redevenir essentiel dans un projet ambitieux de remontée.