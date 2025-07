Amicaux : l’OL écrase Hambourg grâce à Fofana et Moreira, l’AS Monaco assure aussi contre Bielefeld

Alors que la Ligue 1 reprendra ses droits le week-end du 15 août prochain, les clubs de Ligue 1 poursuivent leur préparation estivale de pré-saison. Pour son troisième match, l’Olympique Lyonnais disputait un premier test sérieux contre Hambourg, lors de son stage en Autriche. Dans un format de deux matches de 60 minutes, les Gones devaient regagner en confiance après deux premiers matches peu réussis contre Villefranche (1-0), puis Molenbeek (1-1). Et avec son équipe-type composée notamment de Tolisso, Mikautadze et Fofana, annoncé sur le départ vers Everton, l’OL a déroulé.

Les Gones ont largement dominé la partie et ont ouvert le score grâce à une belle frappe à bout portant de Fofana au bout de dix minutes de jeu, avant une belle percée du Belge pour une passe décisive vers Mikautadze. Entre temps, Maitland-Niles remportait son duel pour porter le score à 3-0 dans cette première rencontre. Pour le deuxième match et une équipe renouvelée et inexpérimentée avec les recrues Moreira et Kluivert alignés, le niveau a forcément été plus compliqué, mais certains ont gagné des points.

Monaco monte en puissance

À l’instar de la recrue Kluivert, auteur d’une entrée intéressante, et de certains jeunes comme Gomes Rodriguez, Chaib et surtout Moreira, auteur d’une belle frappe croisée pour porter le score à 4-0. Les Gones poursuivront avec un nouveau test contre Majorque, puis un choc contre le Bayern Munich. De son côté, l’AS Monaco poursuivait une pré-saison intéressante avec une victoire contre le Cercle Bruges (1-0), un autre large succès contre Coventry City (5-0) et un nul contre Nottingham Forest (0-0).

Pour ce quatrième match, Hutter alignait une formation proche de l’équipe-type, mais sans Dier, laissé sur le banc. Et c’est Biereth qui ouvrait le score pour les Monégasques (1-0, 24e). Avec une nouvelle équipe en seconde période, l’ASM a alourdi le score grâce à un but du jeune allemand Brunner (2-0, 50e), puis Akliouche (3-0, 67e). Une nouvelle victoire pour les derniers 3es de Ligue 1, qui doivent encore poursuivre une longue préparation avec deux matches contre le Torino, puis l’Ajax Amsterdam et un choc contre l’Inter Milan en août.