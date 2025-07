Nicolas Tagliafico va finalement rester à l’OL !

Un été loin d’être reposant. Voilà comment l’on pourrait qualifier les dernières semaines vécues par l’OL. Après une belle saison qui s’est achevée par une amère sixième place en Ligue 1 et une élimination surréaliste en quarts de finale de Ligue Europa contre Manchester United, le club rhodanien n’a pas eu l’occasion de souffler ces derniers mois. Épinglé par la DNCG en novembre dernier avec une descente provisoire en Ligue 2, Lyon a vu, dans un premier temps, cette décision être confirmée par le gendarme financier du football français.

La suite après cette publicité

Finalement, avec l’éviction de John Textor et la prise en charge sérieuse du dossier mené par le tandem Kang-Gerlinger, les pensionnaires du Groupama Stadium ont trouvé les arguments pour permettre à la DNCG de revenir sur sa décision et permettre à l’OL de rester en Ligue 1. Dès lors, la période d’austérité s’est ouverte dans le Rhône. Une période qui inclut donc de nombreuses ventes. Alors que Lacazette est parti à l’expiration de son contrat le 30 juin dernier, les septuples champions de France ont également perdu plusieurs de leurs meilleurs joueurs avec Rayan Cherki, Thiago Almada et Lucas Perri.

La suite après cette publicité

Nicolas Tagliafico va rempiler pour deux ans à l’OL

Ainsi, avec tous ces cadres qui sont partis, l’OL devait s’activer dans le sens des arrivées pour combler le vide par le départ de ses stars. En ce sens, Ruben Kluivert et Afonso Moreira sont arrivés. Des jeunes joueurs qui ont forcément besoin d’être entourés de cadres pour atteindre leur plein potentiel. Et alors que Corentin Tolisso et Georges Mikautadze sont considérés comme intransférables, Lyon rêvait d’un retour de Nicolas Tagliafico. Le défenseur gauche argentin, arrivé en 2022, n’était plus son contrat avec les Gones depuis le 30 juin après avoir réalisé une grosse saison avec les Rhodaniens. Pisté par quelques clubs espagnols, le défenseur gauche de 32 ans n’a toujours pas trouvé de clubs depuis cette fin d’aventure.

Pour autant, un retour à Lyon n’était pas exclu malgré la situation financière complexe du club. Désirée par de nombreux supporters lyonnais, cette prolongation devrait finalement bien avoir lieu. Comme l’explique L’Équipe, Nicolas Tagliafico va prolonger à l’OL jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option. Malgré des offres plus lucratives à l’étranger, le champion du monde 2022 souhaitait continuer entre Rhône et Saône. Une très bonne nouvelle pour l’OL qui conserve l’un de ses meilleurs joueurs de la saison passée.