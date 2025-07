Lucas Perri quitte l’OL et rejoint Leeds United

Après une saison pleine avec l’Olympique Lyonnais, Lucas Perri s’apprête à découvrir un nouveau championnat. Le gardien brésilien de 27 ans rejoint officiellement Leeds United, comme l’a confirmé le club anglais ce samedi, marquant ainsi l’un des départs majeurs du mercato estival lyonnais. Arrivé en 2023 à Lyon en provenance de Botafogo, Perri avait rapidement conquis sa place de titulaire, réalisant 13 clean sheets en 45 matchs et contribuant activement à la qualification de l’OL pour l’Europe, à une demi-finale de Ligue Europa et à une finale de Coupe de France : «l’Olympique Lyonnais informe du transfert de son gardien de but Lucas Perri au club anglais de Leeds United pour un montant de 16 millions d’euros, auquel pourra s’ajouter 2M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel transfert», est-il écrit dans le communiqué des Gones.

Alors que Lyon continue de remodeler son effectif sous l’impulsion de sa direction sportive, le départ de Perri s’inscrit dans une volonté de rééquilibrer l’équipe. Dans ce contexte, Leeds United a sauté sur l’opportunité, et a officialisé la nouvelle dans un communiqué :«Leeds United est ravi de confirmer la signature du gardien brésilien Lucas Perri, qui rejoint l’équipe de Ligue 1 française de Lyon sous réserve d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Le joueur de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec les Blancs, devenant ainsi le septième ajout estival confirmé pour l’équipe de Daniel Farke».

Un nouveau départ à l’OL

Pour Lucas Perri, ce transfert est un véritable tournant dans sa carrière. Enthousiaste et souriant à son arrivée à Leeds, il a partagé ses premières impressions avec LUTV : « Je me sens incroyablement bien. C’est formidable d’être ici. C’est un rêve devenu réalité », a-t-il confié. Attiré par l’ambiance d’Elland Road et la réputation du championnat anglais, il s’est longuement projeté sur sa future aventure : « Quand j’ai entendu que l’intérêt devenait sérieux, j’ai commencé à regarder des vidéos du stade, de l’ambiance… C’était incroyable. »

Ce nouveau départ représente un vrai défi pour l’ancien portier de São Paulo, qui souhaite désormais transmettre confiance et stabilité dans les cages anglaises. Appelé en sélection brésilienne A pour la première fois en septembre 2023, Perri espère continuer à grandir dans l’environnement exigeant de la Premier League. Alors que Leeds prépare son retour dans l’élite avec un premier match contre Everton, le club compte sur l’expérience et la détermination de son nouveau gardien pour sécuriser son dernier rempart.