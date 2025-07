Le dernier adversaire de l’OL pour sa préparation estivale est connu

L’OL a annoncé ce lundi la tenue d’une rencontre de préparation face à Getafe programmée pour le samedi 9 août à 19h, à Bourgoin-Jallieu. Il s’agira du dernier match amical des Gones qui doivent également affronter Majorque (30 juillet) et le Bayern Munich (2 août). Timides au début de leur pré-saison, avec une courte victoire face à Villefranche (1-0) et un nul sans but contre RWDM Brussels, les joueurs de Paulo Fonseca sont montés en puissance jusqu’à dominer Hambourg lors de leur dernier match (4-0).

L’équipe dirigée par Paulo Fonseca débutera officiellement la saison 2025-2026 le 16 août prochain, un déplacement sur la pelouse du RC Lens à l’occasion de la première journée de Ligue 1.