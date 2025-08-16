OL : Georges Mikautadze très heureux de son but

L’OL réussit son entrée. Pour son retour, le club rhodanien s’est sorti du piège lensois et s’est imposé sur le fil sur la pelouse des Sang et Or, grâce à une réalisation de Georges Mikautadze (1-0). Le buteur de l’OL s’est montré très heureux après son premier but de la saison, lui qui doit prendre la suite d’Alexandre Lacazette.

«Un match avec de l’intensité et des occasions des deux côtés. On a bien travaillé, on aurait pu en marquer deux de plus… peut-être. Mais c’était bien, on a réussi à faire notre jeu et à bien défendre en deuxième période. Sur le but, j’essaie de partir en profondeur et me placer pour la mettre», a-t-il lâché sur BeIN Sports, avant de revenir sur son nouveau statut de buteur titulaire. «Je remercie Alexandre Lacazette, il m’a écrit avant le match et que je devais écrire mon histoire avec l’OL. C’est sûr que je suis le buteur numéro 1, faut que je sois décisif et aider mon équipe. J’ai besoin de responsabilité, de porter une équipe comme l’OL, une ville que je connais. Je veux tout donner».