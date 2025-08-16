Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : Georges Mikautadze très heureux de son but

Par Samuel Zemour
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp
Lens 0-1 Lyon

L’OL réussit son entrée. Pour son retour, le club rhodanien s’est sorti du piège lensois et s’est imposé sur le fil sur la pelouse des Sang et Or, grâce à une réalisation de Georges Mikautadze (1-0). Le buteur de l’OL s’est montré très heureux après son premier but de la saison, lui qui doit prendre la suite d’Alexandre Lacazette.

La suite après cette publicité

«Un match avec de l’intensité et des occasions des deux côtés. On a bien travaillé, on aurait pu en marquer deux de plus… peut-être. Mais c’était bien, on a réussi à faire notre jeu et à bien défendre en deuxième période. Sur le but, j’essaie de partir en profondeur et me placer pour la mettre», a-t-il lâché sur BeIN Sports, avant de revenir sur son nouveau statut de buteur titulaire. «Je remercie Alexandre Lacazette, il m’a écrit avant le match et que je devais écrire mon histoire avec l’OL. C’est sûr que je suis le buteur numéro 1, faut que je sois décisif et aider mon équipe. J’ai besoin de responsabilité, de porter une équipe comme l’OL, une ville que je connais. Je veux tout donner».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Georges Mikautadze

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Georges Mikautadze Georges Mikautadze
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier