RC Lens - OL : les notes du match

La Ligue 1 était de retour ce samedi. Après la première rencontre vendredi soir entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais (0-1), notre tendre football français revenait à 17h avec la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais. Un match entre deux équipes qui ne savent pas vraiment sur quel pied aborder cette saison. À domicile, les Sang et Or se présentaient avec une équipe assez équilibrée. Pierre Sage misait sur son système à trois défenseurs avec une attaque composée de Guilavogui, Rayan Fofana et Wesley Saïd. Florian Thauvin débutait sur le banc. Du côté de Paulo Fonseca, toujours pas autorisé à entraîner depuis son banc, pas de surprise dans le onze. La recrue Tyler Morton débutait dans le cœur du jeu alors que le trio offensif était composé de Fofana, Mikautadze et Maitland-Niles. Et très vite dans cette rencontre, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Si Lens poussait, c’est bien l’OL qui se procurait les plus grosses occasions. Mikautadze voyait d’abord son tir fuir le cadre (11e) avant que Tolisso ne bute, de son côté, sur un solide Robin Risser (14e). Avant cela, Malang Sarr avait réalisé deux interventions exceptionnelles pour contrer les tirs des attaquants lyonnais. Lens répondait par l’intermédiaire de Machado mais sa reprise était trop croisée. Et après de longues minutes où les deux équipes avaient clairement baissé en rythme, l’OL finissait par prendre l’ascendant juste avant la pause. Sur un nouveau débordement de Malick Fofana, remuant sur son couloir droit, Georges Mikautadze surgissait et se jetait pour ouvrir le score au premier poteau (45e+1).

Un but qui venait récompenser la bonne première période de l’OL, qui avait réussi plus d’une fois à profiter des espaces laissés par les Lensois. Au retour des vestiaires, le RC Lens n’avait d’autre choix que de réagir devant son public. Les attaquants lensois poussaient et obligeaient encore une fois Rémy Descamps à s’illustrer (45e+5, 56e) de fort belle manière. Pierre Sage, dans la foulée, lançait Florian Thauvin pour son grand retour en Ligue 1. L’ancien Marseillais se montrait très vite à son avantage et mettait en difficulté la défense lyonnaise, qui ne cessait de reculer. La physionomie de la seconde période était simple : une domination lensoise et des Lyonnais qui jouaient en contre. Cela aurait pu faire mouche pour Fofana sans une grosse parade de Risser (75e). Avant cela, sur le début de l’action, Tessmann s’était rendu coupable d’une grossière main dans la surface. Mais involontaire, bien que décollée. De quoi frustrer un peu le public lensois, qui donnait de la voix. Malgré une fin de match dominée et de nombreuses occasions, Lens ne parvenait pas à faire trembler les filets lyonnais. Le score ne bougera plus. L’OL débute parfaitement sa saison avec une victoire précieuse. De son côté, le RC Lens pourra avoir des regrets en ayant manqué de justesse dans le dernier geste.

L’Homme du match

- Descamps (8) : le héros de la soirée. Annoncé titulaire alors que l’OL attend Dominik Greif, Descamps a parfaitement fait le job, au point d’être héroïque. Une sortie devant Thomasson réussie, après une parade au premier poteau (5e). Une deuxième grosse parade devant Saïd (41e). Avant de sauver les siens sur une frappe de Machado (45e+3). Et en deuxième période, il sauve Niakhaté en détournant miraculeusement devant Diouf (56e).

Olympique Lyonnais

- Abner (5,5) : le Brésilien aura été en difficulté pour défendre devant Guilavogui et Aguilar. Peu aidé par Niakhaté, il a eu du mal à contenir les montées lensoises, à l’image de cette faute proche de la surface (46e) et de ce duel remporté par Thauvin (65e). Offensivement, on ne l’a pas beaucoup vu, mais il est à l’origine de l’ouverture du score en offrant une belle passe à Fofana.

- Niakhaté (4) : à l’image de la saison dernière, le défenseur lyonnais a manqué de solidité. Une première intervention réussie (3e), mais il a ensuite eu du mal à contenir les offensives sur son côté, avec Abner. À l’instar de ce duel où il s’est fait balader par Diouf, avant d’être sauvé par Descamps (57e). Il a également fait preuve de fébrilité dans la relance et devra faire mieux pour la suite de la saison. Heureusement, sans conséquence.

- Mata (5,5) : un retour in extremis devant Guilavogui (9e), mais il a également été plus fébrile que d’habitude en première période. Notamment dans le duel aérien, où il a souvent été dépassé. Mais il a ensuite été très important dans le temps fort lensois, avec huit dégagements réussis. Plus en confiance que son coéquipier Niakhaté, il est quand même passé proche d’un penalty lors d’un duel avec Saïd (65e).

- Kumbedi (4,5) : à l’instar de Maitland-Niles, il n’a pas rassuré sur son côté droit. Fragile, il a perdu dix duels et a été en difficulté sur les montées de Machado tout au long du match. Devant le but, il n’a tenté qu’un seul centre qui n’a rien donné. S’il n’a pas été fautif directement, il n’a pas beaucoup rassuré. Remplacé par Merah (66e), qui a brillé lors de la préparation et a apporté au milieu de terrain.

- Tessmann (5,5) : ses premiers pas à Bollaert ont fait peur. En difficulté dans le duel et techniquement, l’Américain est monté en puissance au cours de la partie. Une bonne récupération amenant une contre-attaque (11e), avant de jouer davantage vers l’avant pour trouver Fofana et Mikautadze plus souvent. On l’a également vu présent pour contrer le bloc lensois, avec neuf duels gagnés.

- Morton (6) : pour sa première sortie officielle avec l’OL, l’ex-milieu de Liverpool semble déjà avoir sécurisé sa place de titulaire. Très bon techniquement, il a permis à son équipe de ressortir facilement le ballon en première période, en cherchant à jouer vers l’avant. Plus en difficulté après la pause, il a tout de même été précieux dans le repli défensif. Très encourageant pour la suite.

- Tolisso (7) : positionné juste devant l’attaque lyonnaise, le capitaine rhodanien a été précieux au milieu de terrain. Il s’est offert la première occasion franche des Gones, repoussée par Risser (14e). On l’a beaucoup vu aider Tessmann et Morton à trouver des solutions, mais aussi offrir des ballons de but à Mikautadze. Dans la dernière demi-heure, il a également aidé défensivement.

- Fofana (7,5) : toujours annoncé sur le départ, le Belge a pourtant encore été décisif pour l’OL. Auteur d’un excellent appel de balle pour se lancer en profondeur et offrir l’ouverture du score à Mikautadze (45e). Il a moins été en vue en seconde période en raison de la possession lensoise, mais les quelques contre-attaques disputées ont fait mal. Il manque néanmoins la balle du break (67e), qui aurait rendu son match parfait. Remplacé par la nouvelle recrue Sulc (90e+2), pour les dernières minutes.

- Maitland-Niles (3,5) : sûrement le Lyonnais le plus en difficulté sur ce match. Que ce soit dans le placement ou dans le duel, l’Anglais a eu beaucoup de mal à exister dans un rôle de milieu central droit. Défensivement, il a été dépassé en première période par le bloc lensois et a fait pas mal de mauvais choix offensifs, à l’image de contrôles et de passes manquées.

- Mikautadze (6,5) : un premier duel mal négocié (11e), avant de manquer sa deuxième tentative (13e). Mais la troisième a été la bonne, puisqu’il permet à l’OL de prendre les devants. Il n’a ensuite eu que très peu d’opportunités, avec seulement cinq tirs tentés au total, mais il a été précieux défensivement en fin de rencontre. De quoi lui donner de la confiance. Remplacé par la nouvelle recrue Karabec (90e+2), pour les dernières minutes.

RC Lens

- Risser (5,5) : nouveau portier du RC Lens, arrivé cet été en provenance du Red Star, il découvrait la Ligue 1 à l’occasion de cette rencontre. Pour sa grande première, il a eu du fil à retordre dès l’entame de match, Mikautadze se faufilant à plusieurs reprises dans la défense lensoise, même si le gardien français n’a pas réellement été mis en danger. Globalement, il a réalisé une première mi-temps solide, multipliant les interventions rassurantes. Il n’a cependant rien pu faire sur le but de l’OL, une action qui ternit sa bonne prestation et vient contraster avec une première période globalement réussie. Le gardien d’1,92 a évité le 0-2 en sortant dans les pieds de Malick Fofana, qui était tout proche de marquer à la 75e minute. Il n’a pratiquement pas été sollicité en seconde période.

- Machado (6,5) : positionné en piston gauche, il a multiplié les centres dans la surface, mais le gardien lyonnais les a souvent captés assez facilement, à l’image de son centre du pied gauche à la 19e minute. Auteur d’un doublé en amical durant la pré-saison, le Colombien s’est beaucoup projeté en première période, apportant du danger sur son couloir. Il a même eu l’opportunité d’ouvrir le score à la 20e minute sur une superbe demi-volée, malheureusement hors-cadre. Il a réalisé une très bonne première période. Bien moins actif en seconde mi-temps, il a été remplacé par Bermont à la 76e minute.

- Udol (5) : après plus de dix ans passés du côté de Metz, Matthieu Udol s’est engagé avec Lens et a été positionné à gauche de la défense à trois par Pierre Sage. Globalement tranquille en première période, il n’a eu que peu de situations à gérer, si ce n’est un duel face à Mikautadze en toute fin de premier acte. Un face-à-face qu’il a malheureusement perdu, permettant à l’OL d’ouvrir le score juste avant la pause (0-1, 45e+3). Malgré un match moyen de sa part, Maitland-Niles n’a pas réussi à prendre le dessus.

- Sarr (6,5) : encensé par son coach durant la préparation, Malang Sarr évoluait dans l’axe de la défense lensoise. L’ancien joueur de Chelsea s’est distingué très tôt dans la rencontre, avec un tacle exceptionnel sur Mikautadze dans la surface, après une perte de balle au milieu de terrain à la 10e minute. Quelques instants plus tard, sur une projection balle au pied de Fofana, il a de nouveau sauvé son équipe grâce à un tacle glissé puissant et parfaitement maîtrisé. L’ancien de l’ASM a été averti par l’arbitre pour une faute à la 42e minute. Solide dans ses interventions, propre dans ses relances, Malang Sarr a sans doute été le meilleur Lensois de la première période. Il a bien moins eu à s’imposer en seconde partie du match.

- Baidoo (4,5) : fraîchement transféré de Salzbourg à Lens il y a quelques jours, Samson Baidoo complétait la défense centrale lensoise. Très discret en première période, tant Malang Sarr a pris la lumière par ses interventions décisives, le jeune défenseur a eu plus de mal à s’imposer dans les duels. Il a écopé d’un carton jaune à la 34e minute pour un tacle jugé illicite. Juste avant la pause, il est légèrement en retard sur Malick Fofana, qui parvient à servir Mikautadze pour l’ouverture du score (0-1, 45e+3). Une première mi-temps timide pour Baidoo, qui devra rapidement hausser son niveau pour s’imposer dans la rotation lensoise.

- Aguilar (4) : positionné en piston sur le flanc droit, il avait la lourde tâche d’accompagner les phases offensives sur son couloir tout en assurant les retours défensifs à la perte du ballon. Globalement appliqué dans son rôle, il a néanmoins souffert face à la vivacité des attaquants lyonnais. Pris de vitesse par le Belge en toute fin de première période, Aguilar fait lui aussi partie des joueurs à blâmer sur l’ouverture du score de l’OL. Une première journée de Ligue 1 globalement compliquée pour le piston droit lensois, qui a eu du mal à trouver le juste équilibre entre ses missions offensives et défensives. Il a été remplacé par la recrue Abdulhamid à la 86e minute.

- Diouf (4) : quasiment titulaire indiscutable la saison dernière avec Lens, Pierre Sage semble lui aussi compter sur lui cette année. Installé au milieu de terrain aux côtés de son capitaine Adrien Thomasson, le Lensois a pourtant été très peu en vue durant les 45 premières minutes. Pris dans l’étau formé par les deux milieux lyonnais, il a clairement souffert du pressing intense de l’OL, qui l’a mis en difficulté dans la relance. Plus présent en seconde période, il s’est procuré une très bonne occasion à la 56e minute, mais a de nouveau buté sur Descamps. Sur cette action, on peut même le juger un peu trop individualiste, préférant la frappe plutôt qu’une solution collective. Diouf a frappé du pied gauche à la 77e minute, mais le ballon a terminé dans les tribunes.

- Thomasson (5,5) : nommé capitaine du RC Lens par Pierre Sage en l’absence de Jonathan Gradit, suspendu, Adrien Thomasson occupait l’entrejeu aux côtés de Diouf. Sur un bel échange avec Wesley Saïd côté gauche, il est tombé dans la surface lyonnaise, mais l’arbitre n’a pas sifflé penalty à la 36e minute, une décision logique puisque le milieu lensois n’a lui-même rien réclamé. Fidèle à son rôle de leader technique, Thomasson a cherché à orienter le jeu et à accélérer les transitions, multipliant les passes longues vers ses ailiers. Son magnifique changement de jeu à la 43e minute illustre parfaitement sa volonté de donner de la verticalité au jeu lensois. Tout comme son compère du milieu de terrain, il a tout au long du match, souffert du pressing lyonnais. Il a semblé assez frustré tout au long de la rencontre.

- Guilavogui (3,5) : prêté la saison dernière en Bundesliga, Morgan Guilavogui a cette fois été conservé par le RC Lens. Face à l’OL, il évoluait sur l’aile gauche, juste au-dessus de Machado dans le couloir. Le Lensois s’est illustré par une vilaine faute sur Tolisso à la 23e minute, une action qui a même privé son équipe d’un corner. Quelques minutes plus tard, il a de nouveau été sanctionné pour une intervention sur un Lyonnais, même si, après visualisation du ralenti, le contact paraissait inexistant. Globalement discret dans le jeu offensif, Guilavogui s’est surtout signalé par ses fautes en première période, sans réussir à réellement peser sur le match. La seconde période du Guinéen a été fantomatique.

- Saïd (5,5) : en soutien de son numéro 9, Wesley Saïd évoluait sur l’aile droite. Il a multiplié les projections dans le dos de la défense lyonnaise en début de match, mais s’est heurté à un Abner très difficile à prendre de vitesse. Grâce à sa pointe de rapidité, le Lensois s’est tout de même retrouvé en face-à-face avec le gardien de l’OL, mais il a choisi de tenter sa chance seul. Sa frappe a finalement été contrée par Descamps, qui a dû concéder un corner au RC Lens. Plus entreprenant après la pause, Saïd a tenté davantage, à l’image de sa grosse frappe manquée à la 58e minute. Actif, mais parfois brouillon dans le dernier geste, il n’a pas réussi à concrétiser ses efforts. Lors d’un un contre un avec Niakhaté à la 66e minute, Saïd a été retenu par le maillot et s’est écroulé dans la surface, mais l’arbitre n’a pas sifflé penalty. Une décision vivement contestée par le Lensois. Malgré ses nombreuses courses, il a été remplacé par Florian Sotoca à la 86e minute.

- Fofana (5) : auteur de seulement deux petits matchs lors de l’exercice 2024-2025, Pierre Sage a décidé de faire confiance à son jeune joueur de 19 ans. Rayan Fofana a donc été préféré à Florian Thauvin en attaque. Malgré son manque d’expérience, Fofana n’a pas été discret en première période. Il a souvent tenté sa chance, à l’image de sa frappe complètement manquée à la 25e minute. Très actif et en mouvement constant, il n’a toutefois pas réussi à peser sur le score et a été remplacé par Florian Thauvin à la 60e minute. Le Champion du Monde a été largement applaudi par Bollaert lors de son entrée en jeu. L’ancien joueur de l’OM a métamorphosé son équipe, apportant grandement offensivement. Cependant, Thauvin a trop voulu forcer son jeu et n’a pas réussi à égaliser.