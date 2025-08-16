Ligue 1 : l’OL envoie un signal fort pour la suite après sa victoire à Lens

Condamné à la Ligue 2 au début de l’été, puis repêché sur le fil, l’Olympique Lyonnais veut montrer sa place dans l’élite cette saison. Contraint de subir les départs de ses cadres Lucas Perri, Thiago Almada, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Nemanja Matic, l’OL a opté pour un mercato au rabais avant d’entamer sa saison. Mais d’abord, durant le stage de pré-saison, les Lyonnais ont montré un visage séduisant. Les cadres ont répondu présents, les recrues Afonso Moreira, Tyler Morton et Pavel Sulc se sont montrées et des nouvelles têtes comme Khalis Merah et Alejandro Gomes Rodríguez se sont révélés.

L’OL n’avait plus gagné à Lens depuis 2015

Au sortir d’une préparation où ils n’ont subi qu’une courte défaite, contre le Bayern Munich (1-2), les Gones devaient confirmer par une grosse entrée en matière contre le RC Lens, sur sa pelouse. Forcément, tout n’a pas été parfait, à commencer par les problèmes défensifs. Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté et Saël Kumbedi n’ont pas toujours été rassurants, mais l’essentiel est là, car Rémy Descamps, crédité d’un 8/10 par notre rédaction pour ses parades sensationnelles, s’est offert un clean-sheet en plus de la victoire.

«On a fait un grand job collectif, c’est ça qu’il faut retenir. On comprend tout ce que veut le coach et on travaille bien avec lui, ça se ressent dans nos actions. On a confiance entre nous. On a fait le dos rond en seconde période mais ça a payé avec une belle victoire et les trois points», a assuré le portier. Car la force collective lyonnaise a fait la différence, avec une connexion Mikautadze-Tolisso qui a fait la différence. «Tolisso ? Il parle beaucoup et il nous aide. J’ai besoin d’avoir des responsabilités pour être meilleur. J’ai envie de tout donner pour ma ville et mon équipe (…) L’équipe voulait bien faire. Cette année, on commence bien, on est content. Dans le groupe, il y a quelques chose de spécial bien sûr», indiquait le buteur de la soirée.

L’OL s’est trouvé un groupe soudé

Les belles choses montrées lors de la pré-saison ont également porté leurs fruits, avec un match plein de la part de la recrue Tyler Morton, déjà précieux dans l’entre-jeu, mais aussi une belle entrée de Khalis Merah en fin de match. L’incertitude reste autour de Malick Fofana, encore décisif ce soir, mais qui n’a pas fermé la porte à un départ : «si je reste, je serai content de rester à Lyon. Voilà, on verra. Ce n’est pas que j’ai envie de partir, mais si on a une bonne opportunité, on va voir», a-t-il lâché en zone mixte.

Et malgré les derniers réglages du mercato, alors qu’une ou deux surprises pourraient arriver, en fonction de l’avenir de Fofana, les Gones ont gagné en confiance en remportant ce premier choc important. «Depuis 2015, on n’avait plus gagné ici. On veut juste être compétitifs chaque samedi et prendre trois points. Si on y parvient, à la fin, on arrivera à des choses importantes. On doit faire le travail et être irréprochables. À Lille, j’ai été champion de France alors que je ne m’y attendais pas», a lâché Jorge Maciel, en conférence de presse. Il faudra maintenant confirmer lors de la deuxième journée avec la réception du FC Metz pour la première au Groupama Stadium.