OL : Rémy Descamps euphorique après la victoire à Lens

Ce samedi, l’OL a réalisé une très belle performance en ouverture de sa saison de Ligue 1. Sur la pelouse d’un RC Lens toujours difficile à manœuvrer à domicile, les Gones ont affiché un sérieux et une solidité défensive suffisante pour ne pas encaisser de buts après avoir ouvert le score en fin de première période. Une victoire qui porte le sceau de Rémy Descamps. Habituelle doublure des Lyonnais, le gardien de 29 ans a réalisé une belle prestation.

Au terme de la rencontre, l’ancien de Nantes a affiché sa satisfaction après la victoire rhodanienne : «c’est important de bien démarrer la saison. Ca vient récompenser notre belle préparation et montrer que cela ne sert pas à rien. On a fait un grand job collectif, c’est ça qu’il faut retenir. On comprend tout ce que veut le coach et on travaille bien avec lui, ça se ressent dans nos actions. On a confiance entre nous. Il ne faut pas être non-expérimenté, il faut savoir alterner dans notre jeu. On a fait le dos rond en seconde période mais ça a payé avec une belle victoire et les trois points.»