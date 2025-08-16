Ligue 1 : l’OL réalise le coup parfait à Lens

La Ligue 1 était de retour ce samedi. Après la première rencontre vendredi soir entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais (0-1), notre tendre football français revenait à 17h avec la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais. Un match entre deux équipes qui ne savent pas vraiment sur quel pied aborder cette saison. À domicile, les Sang et Or se présentaient avec une équipe assez équilibrée. Pierre Sage misait sur son système à trois défenseurs avec une attaque composée de Guilavogui, Rayan Fofana et Wesley Saïd. Florian Thauvin débutait sur le banc. Du côté de Paulo Fonseca, toujours pas autorisé à entraîner depuis son banc, pas de surprise dans le onze. La recrue Tyler Morton débutait dans le cœur du jeu alors que le trio offensif était composé de Fofana, Mikautadze et Maitland-Niles. Et très vite dans cette rencontre, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Si Lens poussait, c’est bien l’OL qui se procurait les plus grosses occasions. Mikautadze voyait d’abord son tir fuir le cadre (11e) avant que Tolisso ne bute, de son côté, sur un solide Robin Risser (14e). Avant cela, Malang Sarr avait réalisé deux interventions exceptionnelles pour contrer les tirs des attaquants lyonnais. Lens répondait par l’intermédiaire de Machado mais sa reprise était trop croisée. Et après de longues minutes où les deux équipes avaient clairement baissé en rythme, l’OL finissait par prendre l’ascendant juste avant la pause. Sur un nouveau débordement de Malick Fofana, remuant sur son couloir droit, Georges Mikautadze surgissait et se jetait pour ouvrir le score au premier poteau (45e+1).

Un but qui venait récompenser la bonne première période de l’OL, qui avait réussi plus d’une fois à profiter des espaces laissés par les Lensois. Au retour des vestiaires, le RC Lens n’avait d’autre choix que de réagir devant son public. Les attaquants lensois poussaient et obligeaient encore une fois Rémy Descamps à s’illustrer (45e+5, 56e) de fort belle manière. Pierre Sage, dans la foulée, lançait Florian Thauvin pour son grand retour en Ligue 1. L’ancien Marseillais se montrait très vite à son avantage et mettait en difficulté la défense lyonnaise, qui ne cessait de reculer. La physionomie de la seconde période était simple : une domination lensoise et des Lyonnais qui jouaient en contre. Cela aurait pu faire mouche pour Fofana sans une grosse parade de Risser (75e). Avant cela, sur le début de l’action, Tessmann s’était rendu coupable d’une grossière main dans la surface. Mais involontaire, bien que décollée. De quoi frustrer un peu le public lensois, qui donnait de la voix. Malgré une fin de match dominée et de nombreuses occasions, Lens ne parvenait pas à faire trembler les filets lyonnais. Le score ne bougera plus. L’OL débute parfaitement sa saison avec une victoire précieuse. De son côté, le RC Lens pourra avoir des regrets en ayant manqué de justesse dans le dernier geste.