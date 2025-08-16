Menu Rechercher
OL : la sublime banderole du parcage lyonnais pour Pierre Sage à Bollaert

Par Allan Brevi
1 min.
Pierre Sage, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. @Maxppp
Lens 0-1 Lyon

C’était un match particulier pour Pierre Sage, ancien coach de l’OL, il affrontait aujourd’hui son club de cœur. Et les Lyonnais lui ont rendu un magnifique hommage. Une superbe banderole était déployée par le parcage lyonnais à Bollaert : « Pierre Sage : on ne t’oublie pas ». Un hommage touchant pour celui qui est désormais le nouvel entraîneur de Lens, et qui reste dans le cœur de nombreux supporters lyonnais. Malgré la défaite des Sang et Or (1-0), l’émotion était palpable. Pierre Sage est l’homme qui avait, quelques saisons plus tôt, sauvé l’OL de la relégation en Ligue 2, redonnant espoir à un club en pleine tourmente.

Lyon Fédération
La banderole du parcage lyonnais à Bollaert :

« Pierre Sage : on t’oublie pas » 👏
L’histoire derrière cette banderole est d’autant plus forte qu’elle rappelle l’injustice ressentie par beaucoup à Lyon. En effet, Pierre Sage avait été brutalement remercié par John Textor, malgré les résultats et l’attachement des supporters. Aujourd’hui, il est à Lens, mais ce clin d’œil du parcage lyonnais témoigne que son passage à l’OL n’est pas oublié, bien au contraire. Une reconnaissance émouvante pour un entraîneur qui, malgré les aléas du football, continue d’inspirer et de marquer les esprits.

MAJ le
