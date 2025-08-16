Mercato OL : la nouvelle sortie énigmatique de Malick Fofana sur son avenir

Ce samedi, l’OL a parfaitement débuté sa saison de Ligue 1 en s’imposant face à Lens (1-0) grâce à un but de Mikautadze. Titulaire à gauche, l’ailier Malick Fofana a encore une fois été remuant en montrant un bel état d’esprit malgré les rumeurs de départ. Après la rencontre, en zone mixte, il a été interrogé sur le sujet. Et il a confié que s’il devait partir, ce serait en cas de bonne opportunité.

«Si je reste à l’OL ? Question piège (rires). Dans le foot, tout peut se passer. Si je reste, je serai content de rester à Lyon. Voilà, on verra. Ce n’est pas que j’ai envie de partir mais si on a une bonne opportunité, on va voir», a-t-il ainsi lancé après la rencontre.