Le RC Lens tout proche de signer Mamadou Sangaré

Actif cet été, le Racing Club de Lens a fourni de bonnes cartouches à son nouvel entraîneur Pierre Sage. Ainsi, les Nordistes ont misé sur Samson Baidoo (RB Salzbourg), Jeremy Agbonifo (Häcken), Florian Thauvin (Udinese), Martin Satriano (Inter Milan), Morgan Guilavogui (St. Pauli), Matthieu Udol (FC Metz), Robin Risser (Strasbourg), Mattia Fortin (Padoue), Saud Abdulhamid (AS Roma) et Régis Gurtner (Amiens). De jolis ajouts pour les Nordistes qui entendent continuer à se renforcer dans l’entrejeu.

Ainsi, alors que Neil El Aynaoui est parti cet été et qu’Andy Diouf est ciblé par Naples, Stuttgart, le RB Leipzig ou encore Crystal Palace, un renfort est espéré dans ce secteur. Ainsi, Mamadou Sangaré qui évolue au Rapid Vienne est considéré comme une excellente option pour le club artésien. International malien (6 capes), le gaucher a été rapidement recruté par le Red Bull Salzbourg et y a suivi un processus classique avec un prêt à Liefering et d’autres expériences en prêt à Grazer, Zulte Waregem et Hartberg. Depuis l’été 2024, il évolue au Rapid Vienne.

Lens va mettre les moyens pour recruter Sangaré

Indiscutable avec son équipe avec qui il a déjà disputé six rencontres cette saison, il sort d’un exercice plein avec 44 apparitions pour 3 buts et 3 passes décisives avec le Rapid Vienne. Il a notamment été quart de finaliste de la dernière Ligue Europa Conference. Le natif de Bamako qui brille avec l’actuel deuxième du championnat autrichien est proche de rejoindre le Racing Club de Lens qui a été séduit par les qualités de ce milieu box-to-box assez complet qui a d’ailleurs été le joueur ayant récupéré le plus de ballons lors de la dernière édition de Ligue Europa Conference (69).

Les Artésiens pourraient débourser autour de 10 millions d’euros pour le joueur comme le révèle la presse autrichienne. Une somme importante, pour ce qui pourrait être la recrue la plus chère de l’été des Lensois. Un chiffre légèrement supérieur à celui déboursé par l’OGC Nice pour Isak Jansson, autre joueur arrivé en Ligue 1 en provenance du Rapid Vienne. Alors que le club autrichien défie ce jeudi les Hongrois du Györi ETO en barrages de la Ligue Europa Conference, le transfert est en très bonne voie et pourrait être officialisé dans les prochains jours.