Lens est attaqué de toutes parts pour Andy Diouf

Demain à 17 heures, le Racing Club de Lens va lancer sa saison 2025-26 avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Un club que connaît très bien le nouveau coach nordiste Pierre Sage. Un entraîneur qui espère ne pas être dépouillé d’ici à la clôture du marché des transferts estival. Il suit certainement avec attention ce qu’il se passe actuellement pour Andy Diouf (22 ans).

Ce n’est pas un secret, le milieu est très sollicité cet été. A la fin du mois de mai, nous vous avons déjà expliqué sur notre site que le Bleuet était dans le viseur de plusieurs clubs, à savoir Crystal Palace, le Real Betis Balompié ou encore le Bayer Leverkusen. Près de deux mois plus tard, la liste de ses prétendants s’est encore allongée.

Plusieurs clubs s’attaquent à Diouf

Selon nos informations exclusives, Naples apprécie énormément son profil et s’est montré très intéressé. Les Partenopei ont d’ailleurs prévu de contacter les dirigeants artésiens dans les prochains jours pour évoquer son cas. Une première offre contractuelle a d’ailleurs été envoyée. En Allemagne, Stuttgart et le RB Leipzig sont également sur le coup pour mettre la main sur le milieu de terrain, qui est l’un des meilleurs U23 de notre chère Ligue 1. En Angleterre, Crystal Palace reste intéressé.

Mais les clubs qui frappent à sa porte vont devoir se montrer très convaincants. En effet, le Racing Club de Lens compte sur son milieu de terrain, d’autant qu’ils ont déjà laissé filer pas mal de monde à l’image de Facundo Medina ou encore Neil El Anyaoui. D’ici la fin du mercato, les Nordistes s’attendent à être attaqué pour Andy Diouf, dont l’avenir sera au centre du jeu les prochains jours.