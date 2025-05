Lens : ça s’active autour d’Andy Diouf

Ces derniers jours, ça bouge dans tous les sens au RC Lens au niveau de l’encadrement et du directoire. Exit Will Still, Pierre Dreossi et Diego Lopez. Et les nouveaux venus Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca vont devoir s’activer pour trouver un nouveau coach, mais aussi pour dessiner les contours de l’effectif du club artésien la saison prochaine. Au niveau des départs, Facundo Medina a son bon de sortie et Neil El Anyaoui est loin d’avoir prolongé.

Mais un autre dossier pourrait animer les prochaines semaines du mercato lensois, celui d’Andy Diouf. Le milieu de terrain international espoir de 22 ans arrivé à Lens il y a deux saisons est un cadre des Bleuets de Gérald Baticle et va disputer l’Euro Espoirs 2025. Disposant d’une belle cote sur le marché, notamment en Premier League, le milieu lensois, qui est l’un des meilleurs U23 de Ligue 1 dans bon nombre de statistiques, a été l’un des plus utilisés par Will Still (34 matches disputés sur 34 en Ligue 1). Comme nous vous le révélions en mars dernier, Crystal Palace (qui était déjà sur sa trace durant le mercato hivernal) est séduit par l’ancien Rennais. D’autres clubs anglais, mais aussi le Betis Seville et Leverkusen apprécient son profil. À suivre.