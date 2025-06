Ambitions, mercato, tactique : Pierre Sage dévoile ses intentions pour le RC Lens

Le 30 janvier 2025, Pierre Sage découvrait la cruauté du monde du football. Alors que l’Olympique Lyonnais n’était qu’à trois points de la quatrième place synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions, le jeune coach était victime de la volonté de John Textor d’avoir un entraîneur de renom. Limogé et remplacé par Paulo Fonseca, le technicien de 46 ans a finalement retrouvé au poste au RC Lens, quatre mois plus tard. Entretemps, Sage s’est occupé, toujours à côté du ballon rond. « J’ai eu la volonté à partir d’une cinquantaine de jours de me reconnecter avec le football. J’ai contacté des clubs, je suis parti en stage à Strasbourg. Ensuite, je suis allé à Liverpool pour joindre l’utile à l’agréable. En parallèle de ça, j’ai rencontré pas mal de clubs amateurs qui sont des sources de bonnes idées et de réseaux. Voilà comment je me suis occupé », a-t-il confié ce mardi, lors de sa conférence de presse de présentation.

La suite après cette publicité

De retour aux affaires, Pierre Sage a donc rebondi au RC Lens, club avec lequel il s’est engagé jusqu’en 2028. Un nouveau défi qu’il n’a pas mis longtemps à relever. « Je suis très honoré de me voir confier cette mission avec mon adjoint Jamal Alioui. C’était important pour moi de raisonner pour moi dans un premier temps. Aujourd’hui, on a avancé dans le mariage. Tout le monde autour de moi me disait que c’était naturel de venir ici. Vu que je fais beaucoup confiance aux gens qui m’accompagnent au quotidien, j’ai mis mon nez dans le dossier et c’est vrai que le dossier était très attirant. Pour le club, l’idée c’était d’avoir un coach qui était dans la lignée de ce qu’ont fait Haise et Still. À partir du moment où les deux parties semblent se rejoindre, il y a eu des discussions. Quand les rumeurs précèdent les contacts, c’est que vous (les médias) étiez dans le même état d’esprit que nous ».

Sage a été séduit par Lens

Forcément enthousiaste, Sage a ensuite fait part de sa motivation. « Je suis un jeune coach, mais j’ai la volonté de m’inscrire dans ce rôle-là. Ma première expérience m’a beaucoup servi. Il y a plusieurs choses qui m’animent à savoir le jeu, les méthodologies d’entraînement. On a vocation à créer un système d’entraînement proche de la compétition », a-t-il déclaré, avant d’expliquer ce qui l’avait attiré chez les Sang et Or. « Le mot qui caractérise le mieux le côté attirant, c’est l’énergie du public, de l’équipe, qui est de très haut niveau, et l’énergie que les dirigeants ont. Quand il y a eu des contacts, j’ai compris que c’étaient des personnes avec lesquelles il allait être facile à travailler », a-t-il indiqué, avant d’annoncer l’un de ses objectifs pour sa nouvelle équipe. « Maintenir le niveau d’intensité que l’équipe a mis sur l’ensemble de la saison. Le deuxième aspect, c’est la capacité à transformer les opportunités qui dépend de comment se construisaient les opportunités. L’année dernière, ça dépendait des centres, mais là, il faut proposer d’autres styles de jeu parce que marquer sur des centres, c’est très difficile. »

La suite après cette publicité

Enfin, le nouvel homme fort, qui était accompagné du directeur général Benjamin Parrot et du directeur sportif Jean-Louis Leca, n’a pas échappé aux questions sur le mercato. Mais pour les annonces sexy, il faudra repasser. « Le RC Lens doit être une équipe avant tout, plutôt qu’une somme de talents individuels. (…) Je vais peut-être vous décevoir, mais je n’ai pas envie de parler des cas individuels. On doit être sur la globalité. Il y a un secteur fourni qui est le milieu, par contre pour les autres secteurs, il y a du travail à fournir », a-t-il confié, avant de confirmer toutefois qu’il aimerait évoluer avec trois défenseurs et deux pistons si le mercato se passe comme prévu. « Si la conjoncture de l’effectif le permet, oui. »