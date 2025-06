Pierre Sage rebondit au RC Lens

Huitième du dernier classement de Ligue 1, le RC Lens a dû gérer en urgence le départ de Will Still. Le Belge a réussi à signer une saison plus que correcte avec les Sang et Or malgré les départs de plusieurs éléments à forte valeur marchande, mais les ennuis de santé de sa compagne britannique l’ont poussé à traverser la Manche pour se rapprocher d’elle. Still nommé à Southampton, Lens cherchait son successeur.

Plusieurs pistes ont été explorées : Sylvain Ripoll (Guingamp), Pierre Sage (ex-OL), Luis Castro (Dunkerque), Karel Geraerts (ex-Schlake 04), Francesco Farioli (ex-Ajax) ou encore Sébastien Pocognoli (Union Saint-Gilloise). Au final, c’est le nom de Sage qui est revenu avec insistance. L’ancien entraîneur de l’OL s’est distingué sur les bords du Rhône et son profil de coach discret, travailleur et formateur collait parfaitement à ce que cherchait le RCL.

Sage à la relance

Un mariage parfait qui vient de se concrétiser. «Le Racing Club de Lens a le plaisir d’annoncer la nomination de Pierre Sage au poste d’entraîneur de l’équipe première. Technicien avisé et méthodique, homme de terrain et passionné de jeu, le tacticien originaire du Jura s’engage en Artois jusqu’en 2028», peut-on lire sur le communiqué publié par la formation artésienne. Pour Pierre Sage, il s’agit là d’une très belle opportunité pour rebondir et confirmer les bonnes impressions laissées à Lyon.

Pour rappel, le technicien français de 36 ans a été l’homme de la remontada de l’OL durant la saison 2023/2024. Il est aussi le coach aux 58% de victoires qui a su relancer Rayan Cherki avant de se faire remercier en janvier 2025 par un John Textor désireux d’avoir un entraîneur au nom plus clinquant. Évincé en raison de son manque de renommée, Pierre Sage saisira-t-il cette occasion pour s’imposer définitivement comme l’un des meilleurs coachs français ?