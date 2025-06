Gavi s’enflamme pour Luis Enrique

Sacré champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain ce samedi après avoir écrasé l’Inter Milan (5-0), Luis Enrique a remporté sa deuxième Ligue des Champions après l’édition 2015 avec le FC Barcelone. L’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui a notamment lancé Gavi avec la Roja, vient de recevoir un joli hommage de ce dernier au cours d’un entretien pour Mundo Deportivo.

«Pour moi, c’est le meilleur. Il est numéro un, un coach exceptionnel, lui et son staff. Je suis tellement content pour lui. C’est lui qui m’a offert mes débuts en équipe nationale, contre l’Italie, championne d’Europe, à San Siro. Je n’oublierai jamais ce jour-là. Et il a eu le courage de me faire jouer, car tout le monde était à ses pieds. Je suis tellement content pour lui, il mérite tout», a-t-il ainsi déclaré.