Le PSG est proche de se débarrasser d’un gardien

Le Paris Saint-Germain se dirige vers un nouvel été agité pour ses gardiens de but. Alors que le jeune portier italo-brésilien Renato Marin (19 ans) est arrivé libre de l’AS Roma, le club francilien dispose en ses rangs d’un solide trio avec Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas. Cependant, le premier cité, qui est le gardien titulaire, arrive à un an de la fin de son contrat et la prolongation est pour le moment au point mort.

Une situation qui a donc poussé le Paris Saint-Germain à s’activer pour lui trouver un remplaçant et a donc opté pour Lucas Chevalier (Lille). Si ce dernier n’est pas encore arrivé, le dossier est en bonne voie pour que le gardien français de 24 ans devienne le nouveau numéro un du PSG. Un transfert qui renforcerait un peu plus l’embouteillage à ce poste et nécessiterait ainsi un ou deux départs. Alors que Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie, Arnau Tenas pourrait faire l’objet d’une vente.

Le Celta de Vigo est sur le coup

Numéro trois dans la hiérarchie la saison dernière, le gardien de 24 ans n’a disputé que deux rencontres la saison dernière. Une situation peu évidente pour celui dont le contrat se termine en juin 2026. Selon AS, la situation actuelle de l’ancien du FC Barcelone n’a pas été occultée par le Celta de Vigo. Le club galicien qui a recruté le portier roumain Ionut Radu veut le mettre en évidence. Ne comptant pas sur Iván Villar et Marc Vidal qu’il veut vendre - même si un des deux pourrait rester comme troisième gardien - le club espagnol veut une option plus crédible.

C’est ainsi que le nom d’Arnau Tenas a pris de l’épaisseur. Le vainqueur des Jeux Olympiques 2024 est estimé à trois millions d’euros et ne sera pas retenu à tout prix par le Paris Saint-Germain. Reste cependant à formuler une offre et à s’entendre avec le club français. Selon nos informations, aucune offre n’a été transmise à la direction francilienne pour le moment. Le Celta de Vigo devra donc passer à la vitesse supérieure.