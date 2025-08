Rennes et Hambourg sont d’accord pour Warmed Omari

Le Stade Rennais ne s’arrête plus. Il y a quelques minutes, nous vous avons révélé sur notre site que les Bretons sont tombés d’accord avec Trabzonspor pour Kazeem Olaigbe. Toujours d’après nos informations, les pensionnaires du Roazhon Park vont également boucler le départ de Warmed Omari.

La semaine dernière, nous vous avons révélé en exclusivité que l’Udinese et Hambourg étaient sur le coup pour le défenseur prêté à l’OL la saison dernière. Brest s’était aussi renseigné. Ce mardi, nous pouvons vous dévoiler qu’un accord a été trouvé entre le SRFC et Hambourg pour Omari. Il reste d’ultimes petits détails à régler mais le joueur va voyager pour rejoindre le groupe allemand dans les prochaines heures. On se dirige a priori vers un prêt avec option d’achat pour le défenseur, qui a déjà échangé avec son futur coach.