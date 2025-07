Rennes : ça bouge en coulisses pour Warmed Omari

L’Olympique Lyonnais fait peau neuve cet été. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Lucas Perri, Thiago Almada, Adryelson, Justin Bengui (prêt) et Warmed Omari sont déjà partis. Concernant ce dernier, il avait rejoint les pensionnaires du Groupama Stadium le 30 août dernier, en toute fin de mercato. En quête d’un renfort défensif, les Gones avaient misé sur lui. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée en prêt du défenseur central du Stade Rennais, Warmed Omari, jusqu’au 30 juin 2025. Ce prêt d’un montant de 500 000€ s’accompagne d’une option d’achat fixée à 10 M€», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Venu dans la cité des Gaules pour se relancer, le footballeur âgé de 25 ans devait faire face à une forte concurrence incarnée par Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car ou encore le polyvalent Clinton Mata. Mais que ce soit avec Pierre Sage ou bien Paulo Fonseca, l’international comorien (9 sélections) n’a malheureusement pas eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent. Il a participé à 4 matches toutes compétitions confondues (277 minutes jouées). Dans le détail, il a été utilisé à 1 reprise en Ligue 1. C’était contre le HAC le 20 octobre (7 minutes).

Des clubs se penchent sur le cas Omari

Idem en Coupe de France où il avait été aligné face à Bourgoin-Jallieu. Enfin, il a pris part à 2 rencontres en Ligue Europa contre Hoffenheim et Qarabag. Sur le banc, voire même parfois absent de l’effectif, Omari a pris son mal en patience et a toujours eu une attitude professionnelle des échos venus du club. Une fois la saison terminée, il a été clair pour tout le monde que l’aventure s’arrêterait ici entre le défenseur et l’OL. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le SRFC, Warmed Omari, qui a pu avoir du temps de jeu en sélection durant l’année (7 matches joués en intégralité), a donc retrouvé les Bretons.

Mais un nouveau départ est attendu cet été 2025. D’après nos informations, les dirigeants bretons attendent au moins 2,5 M€ pour leur joueur. Un élément qui a quelques touches ici et là. Toujours selon nos sources, l’Udinese, où son profil a été validé par l’entraîneur Kosta Runjaić, est sur le coup. Les discussions avancent bien le concernant. Mais les Italiens ne sont pas les seuls. Hambourg est également intéressé nous a-t-on fait savoir. En France, Brest est venu aux informations d’après certaines sources. Quoi qu’il en soit, l’objectif d’Omari est de retrouver du temps de jeu régulièrement. Affaire à suivre…