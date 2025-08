Le retour de Liverpool à Anfield émeut l’Angleterre, Ter Stegen visé par une procédure judiciaire

Les premiers hommages à Diogo Jota à Anfield

Hier, c’était le retour de Liverpool à Anfield pour continuer sa pré-saison. Un retour évidemment marqué par l’hommage rendu à Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture plus tôt cet été. «Le Kop est plein d’amour pour Jota» titre le Daily Star, tandis que le Mirror Sport se contente d’un sobre «C’est pour toi, Diogo». En tout cas, les Reds ont fait le travail pour honorer sa mémoire, avec deux victoires contre l’Athletic Bilbao, une convaincante 4-1 puis une deuxième 3-2 plus tard dans la journée. L’émotion risque d’être grande pour l’ouverture de la saison de Premier League, le 15 août à domicile contre Bournemouth.

Le Barça lance une procédure judiciaire contre Ter Stegen

Loin des terrains, le cas Ter Stegen prend une toute nouvelle tournure. «Une procédure contre Ter Stegen» flanque Mundo Deportivo en une. En effet, le FC Barcelone doit informer la Liga de la blessure de son gardien via un document que le gardien ne veut pas signer. L’international allemand avait annoncé lui-même sa blessure et sa durée d’absence, ce qui ne plaît pas à son club qui veut avoir une expertise médicale propre. Le Barça a donc lancé une procédure contre son joueur, décision importante puisqu’une absence prouvée de plus de quatre mois pourrait amener le club à pouvoir utiliser son salaire pour enregistrer ses recrues.

Nouvelle étape dans le clash entre Lookman et l’Atalanta Bergame

Le feuilleton Lookman occupe l’actualité italienne, La Gazzetta dello Sport évoque un nouvel accroc pour parler de l’absence à l’entraînement de l’ailier international nigérien. Après avoir demandé publiquement à ce qu’on le libère, effacé toutes ses mentions de l’Atalanta sur les réseaux sociaux, une nouvelle étape a été franchie dans le bras de fer. C’est un véritable «règlement de compte» pour le Corriere dello Sport. On rappelle que le joueur souhaite rejoindre à tout prix l’Inter Milan.