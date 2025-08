Une légende du FC Porto est décédée

Après la tragédie Diogo Jota qui a frappé le Portugal en début d’été, le football lusitanien a été touché par un nouveau décès. Comme l’indiquent les médias portugais, Jorge Costa est décédé. L’ancien défenseur central du FC Porto, âgé de 53 ans, a ainsi perdu la vie suite à un arrêt cardiaque ce mardi, à Olival, au centre d’entraînement du club dont il était actuellement dirigeant.

La suite après cette publicité

Grand joueur du club, il a disputé 324 rencontres avec les Dragoes, ayant même porté le brassard de capitaine. Il a remporté la Coupe UEFA en 2003 et Ligue des Champions en 2004 au sein de la formation portugaise. Il a aussi défendu les couleurs de la sélection portugaise à 50 reprises, étant notamment titulaire à l’Euro 2000 et à la Coupe du Monde 2002 avec son pays. La rédaction de Foot Mercato envoie ses plus sincères condoléances aux proches du joueur ainsi qu’à la grande famille du FC Porto.