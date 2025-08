José Mourinho pleure la perte de Jorge Costa

José Mourinho a rendu un hommage émouvant à Jorge Costa, son ancien capitaine à Porto, décédé ce mardi à 53 ans des suites d’une crise cardiaque. Visiblement affecté, le technicien portugais a salué « un leader » et « un joueur qui faisait le sale boulot pour que l’entraîneur puisse faire le sien ». « C’est une partie de mon histoire qui s’en va », a confié Mourinho, précisant que Costa lui dirait d’aller « jouer le match et le gagner », avant d’ajouter qu’il ferait « son travail aujourd’hui et pleurerait après ».

Mourinho prépare actuellement son équipe de Fenerbahçe pour un match décisif du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Feyenoord Rotterdam, un rendez-vous crucial qui pourrait ouvrir la voie à un barrage face à Nice. Malgré sa douleur, l’entraîneur du club turc compte honorer la mémoire de son ami en restant concentré sur cette échéance importante.