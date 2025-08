Le Barça a trouvé son Vitinha

Le FC Barcelone est lancé dans sa pré-saison. L’occasion pour Hans Dieter Flick de procéder à quelques réglages à quelques semaines de la reprise. Lors de cette tournée en Asie, Gavi a marqué des points aux yeux de l’entraîneur allemand, puisqu’il a été l’un des meilleurs joueurs culés lors des amicaux. Et pour la Cadena SER, il aura un rôle important à jouer cette année.

C’est ce qu’a expliqué le journaliste Santi Giménez : « Gavi est le milieu de terrain titulaire du Barça jusqu’à la guérison de Bernal. Gavi est le Vitinha du Barça, celui qui organise tout. On verra s’il peut compromettre la place de titulaire de De Jong. Flick adore De Jong, mais pour cela, il doit être au même niveau que l’an dernier, et pour cette pré-saison, Gavi l’a déplacé à droite. Ce qui est clair pour moi, c’est que cette équipe, c’est Gavi, Lamine Yamal et neuf autres joueurs ». Le Barça a donc aussi trouvé son Vitinha à en croire la presse ibérique.