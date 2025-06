Kylian Mbappé vit très mal son retour en Équipe de France !

Cette trêve internationale de juin, censée marquer un moment de concentration totale sur les échéances des Bleus, s’ouvre dans un contexte particulier : à peine quelques jours auparavant, le Paris Saint-Germain s’est adjugé la Ligue des champions en écrasant l’Inter Milan (5-0) en finale à Munich. Ce triomphe historique du club parisien, longtemps considéré comme maudit sur la scène européenne, a jeté une lumière crue sur l’absence de Kylian Mbappé dans ce sacre. Celui qui avait fait de cette compétition une obsession lors de ses sept saisons au PSG la voit enfin conquise… sans lui. Le timing de cet événement a fait irruption de plein fouet dans le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, transformant un événement de club en sujet omniprésent au sein de l’équipe nationale.

La suite après cette publicité

Dès leur arrivée, les joueurs n’ont pas pu échapper à cette actualité brûlante. Les félicitations aux champions d’Europe, comme les accolades adressées aux Parisiens, se sont mêlées aux plaisanteries, aux regards appuyés, voire à quelques silences éloquents. Sur le terrain comme dans les couloirs du château, le sujet PSG-Inter a rapidement pris le dessus sur les premiers entraînements ou les consignes tactiques. Kylian Mbappé, capitaine et leader du groupe, n’a pas échappé à cette atmosphère particulière, lui qui a salué la performance du PSG publiquement mais a dû faire face, en privé, à l’amertume d’un rêve devenu réalité… sans lui. Selon plusieurs observateurs proches du groupe, relayés notamment ce mercredi matin dans L’Equipe, cette victoire du PSG est perçue à la fois comme une fierté nationale et un rappel cuisant des choix de carrière du numéro 10, devenant ainsi un fil rouge discret mais constant de ce rassemblement de juin.

Un contraste frappant !

Au terme d’une saison singulière, Kylian Mbappé retrouve l’équipe de France dans une atmosphère teintée de paradoxes. Après avoir traversé une phase de retrait à l’automne, marquée par son absence lors des rassemblements d’octobre et de novembre, il est revenu sur le devant de la scène internationale en mars, dans un climat déjà chargé. Cette fois-ci, l’ombre ne vient plus de ses relations avec les Bleus, mais d’un épisode symbolique et douloureux : le Paris Saint-Germain, son ancien club, a remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des champions, quelques mois après son départ. Le contraste est cruel pour Mbappé, qui avait quitté Paris pour rejoindre un Real Madrid taillé pour les grandes conquêtes. Ironie du sort, la « machine à trophées » espagnole a échoué en quarts de finale de la C1, balayée par Arsenal, et a dû se contenter de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe intercontinentale, sans oublier une deuxième place en Liga derrière le Barça. En quittant Paris, l’attaquant pensait tourner la page d’un passé frustrant en Ligue des champions, mais c’est sans lui que le rêve s’est réalisé au PSG.

La suite après cette publicité

Pour autant, Mbappé n’a rien perdu de son éclat individuel. Il a signé une saison exceptionnelle sur le plan statistique : 31 buts en Liga, 43 toutes compétitions confondues, ce qui lui a permis de décrocher le Soulier d’Or européen — une première pour un joueur français depuis Thierry Henry en 2005. Mais cette distinction personnelle ne masque pas une forme de frustration : Mbappé est venu à Madrid pour régner sur l’Europe, pas seulement pour briller en chiffres. À Clairefontaine, il est revenu avec le sérieux qui le caractérise, accueilli comme capitaine des Bleus, aux côtés d’Aurélien Tchouaméni. Didier Deschamps a souligné son professionnalisme, rappelant que le Real n’avait autorisé ses internationaux à rejoindre la sélection qu’au dernier moment, alors même que Mbappé aurait souhaité arriver plus tôt. Si l’attaquant semble à l’aise dans le groupe, affichant sa complicité intacte avec Ousmane Dembélé, une autre réalité sportive pèse : il reste muet depuis sept matches avec les Bleus, une rareté dans sa carrière. À l’aube du Final Four de la Ligue des nations, cette statistique donne à cette compétition une importance particulière, non seulement pour redorer son blason collectif, mais aussi pour rester un prétendant sérieux au Ballon d’Or face à ses anciens coéquipiers parisiens.